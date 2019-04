Na sociálnych sieťach odhalili falošné účty na podporu Netanjahua

Príspevky, ktoré tieto účty šírili, útočili na opozíciu, najmä na Netanjahuovho politického súpera Bennyho Ganca a na každého, kto kritizuje vládnu stranu Likud.

Jeruzalem 1. apríla (TASR) - Izraelská mimovládna organizácia odhalila na internetových sociálnych sieťach najmenej 400 falošných účtov, ktoré šírili príspevky podporujúce pravicovú stranu Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Noam Rotem and Juval Adam z organizácie Big Bots Project tvrdia, že nenašli nijakú priamu spojitosť medzi sieťou falošných účtov a Netanjahuom či jeho stranou Likud, hoci Netanjahuov syn Jair často príspevkom tohto druhu vyjadroval podporu. Strana Likud odmietla akékoľvek prepojenie s falošnými účtami.



Rotem ďalej uviedol, že niekoľko ľudí bolo zrejme najatých na to, aby si na Twitteri založili účty a spravovali ich. Pronetanjahuovské falošné účty identifikovali aj na Facebooku.



Predčasné parlamentné voľby sa v Izraeli konajú 9. apríla. Netanjahu sa v nich bude uchádzať už o piaty premiérsky mandát. Jeho hlavným súperom je bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganca.



Netanjahuovu pozíciu však oslabujú obvinenia z korupcie. Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva.