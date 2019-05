Na Srí Lanke zatkli pri operáciách takmer 100 podozrivých džihádistov

Do hlavného mesta Kolombo a jeho okolia, ako aj do ďalších významných miest krajiny vyslali približne 3000 vojakov. Ich pátranie sa začalo vo štvrtok 24. mája.

Kolombo 26. mája (TASR) - Srílanská armáda zadržala takmer 100 podozrivých osôb počas štvordňových pátracích operácií zameraných proti zvyškom islamistickej skupiny, ktorej sa pripisujú samovražedné bombové útoky na Veľkonočnú nedeľu. V troch kostoloch a troch hoteloch vtedy zahynulo 258 ľudí. V nedeľu o tom informovali predstavitelia armády a tlačová agentúra AFP.



Do hlavného mesta Kolombo a jeho okolia, ako aj do ďalších významných miest krajiny vyslali približne 3000 vojakov. Ich pátranie sa začalo vo štvrtok 24. mája.



Za prvé tri dni dali bezpečnostné sily do väzby 87 podozrivých a odovzdali ich polícii na ďalšie vyšetrovanie, uviedol vojenský predstaviteľ.



"Počet zadržaných ľudí môže byť teraz už okolo 100," doplnil bezpečnostný predstaviteľ. Podľa jeho slov takmer všetkých zadržali za prechovávanie drog a v niektorých prípadoch aj ilegálnych zbraní.



Niekoľko osôb zadržali spolu s videom a ďalším propagandistickým materiálom moslimsko-extrémistickej skupiny Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ), ktorému si pripisujú bombové útoky z 21. apríla.



K podielu na útokoch sa prihlásila aj teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Pátracie operácie prebehli v niekoľkých častiach metropoly Kolombo aj v nedeľu.



Podobné zásahy sa uskutočnili takisto v Severozápadnej provincii, severne od Kolomba, kde počas protimoslimských nepokojov tento mesiac zahynul muž a zničené boli stovky mešít, obchodov či domov vlastnených moslimami.



Bezpečnostné sily zatkli veľký počet podozrivých nielen v súvislosti s bombovými útokmi z 21. apríla na tri hotely a tri kostoly, ale tiež za násilie proti moslimskej menšine v spomínanej Severozápadnej provincii, ktoré mohlo byť organizované.



Aj keď úrady tvrdia, že bezprostredná hrozba džihádistov je už utlmená, prezident Maithrípála Siriséna v stredu predĺžil 30-dňový výnimočný stav, vyhlásený po bombových útokoch, ešte o mesiac.



Siriséna vysvetlil, že tento krok má udržať "verejnú bezpečnosť", keďže v krajine vládne po veľkonočných útokoch ešte stále napätie.



Kresťania tvoria 7,6 percenta a moslimovia desať percent obyvateľstva na prevažne budhistickej Srí Lanke, uviedla AFP.