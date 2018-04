Na štadión v JAR si zosnulú W. Mandelovú prišli uctiť tisícky ľudí

Na štátnom pohrebe niekdajšej manželky prvého černošského juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu boli prítomní aj bývalí prezidenti Jacob Zuma a Thabo Mbeki.

Johannesburg 14. apríla (TASR) - Tisícky ľudí sa zhromaždili v sobotu na futbalovom štadióne v juhoafrickom Johannesburgu, aby vzdali poctu ikone boja proti apartheidu Winnie Madikizelovej-Mandelovej, ktorá zomrela 2. apríla vo veku 81 rokov.



Na štátnom pohrebe, ktorý sa konal neďaleko Madikizelovej-Mandelovej domu v Sowete - na černošskom predmestí Johannesburgu - vystúpil aj prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa, informovala agentúra DPA.



"Hrdá, vzdorovitá, presvedčivá, to ona odhalila lož apartheidu," uviedol prezident počas ceremónie pred plným štadiónom s kapacitou 40.000 ľudí. Tiež sa zaviazal, že navrhne Africkému národného kongresu (ANC), aby Madikizelovej-Mandelovej udelil najvyššie vyznamenanie.



Truhlu s telesnými pozostatkami zosnulej priniesli na štadión vojaci po červenom koberci. Medzi politikmi sedeli aj dcéry Madikizelovej-Mandelovej. Počas ceremónie odznela národná hymna a obľúbené piesne ich zosnulej matky.



Pohrebu sa zúčastnili aj zahraniční vysokí predstavitelia -prezident Konžskej republiky Denis Sassou-Nguesso, premiér susedného štátu Lesotho Thomas Thabane i delegácie z viacerých afrických vlád a oslobodených politických strán.



Na ceremónii, ktorú zachytávali aj zábery televízií, vystúpili viacerné juhoafrické popové hviezdy. Davy ľudí mohli pohreb sledovať aj cez živý prenos na obrazovke na ďalšom štadióne, uviedla juhoafrická vysielacia spoločnosť.



Madikizelovú-Mandelovú pochovajú v priebehu dňa, a skončí sa tak takmer dvojtýždňové obdobie oficiálneho smútku vyhlásené vládou.



Madikizelová-Mandelová bola i kontroverznou postavou. Svojho času bola za neochvejný aktivizmus a za svoju odvahu počas 27-ročného väznenia Mandelu uznávaná ako hrdinka, no neskôr aj zatracovaná za to, kam až bola schopná v rámci svojho boja zájsť, priblížila agentúra DPA.



Stála po Mandelovom boku, keď sa 11. februára 1990 víťazoslávne vynoril po prepustení z väzenia. V roku 1994 sa Mandela stal prezidentom. Dvojica sa rozviedla v roku 1996, po takmer 40 rokoch manželstva.



Madikizelová-Mandelová si však udržala obrovské množstvo nasledovníkov a politici aj celebrity po celom svete vyjadrili zármutok na jej úmrtím.