Na summite EÚ a Japonska sa hovorilo aj o brexite

Brusel 25. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa vo štvrtok stretli v Bruseli s japonským premiérom Šinzóom Abem. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.



Lídri EÚ a Japonska v spoločnom vyhlásení vyjadrili rozhodnú podporu medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, propagácii multilateralizmu, ako aj voľnému a spravodlivému globálnemu obchodu. V poradí 26. summit EÚ-Japonsko bol tiež príležitosťou na zhodnotenie implementácie Dohody o ekonomickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA), ako aj Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (SPA).



Obe strany sa zaviazali spolupracovať vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) s cieľom zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa priemyselných dotácií. Okrem toho chcú rozšíriť spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a obrany. Ak to bude možné, ešte tento rok by sa mala podpísať aj dohoda o bezpečnosti leteckej dopravy, ktorá by mala napríklad umožniť spoluprácu pri certifikácii častí lietadiel alebo licenciách pre posádky lietadiel.



Japonský premiér prišiel do Bruselu po summite EÚ, na ktorom lídri 27 štátov poskytli 11. apríla britskej premiérke Therese Mayovej odklad termínu odchodu Británie z EÚ do 31. októbra.



"Odchodu Británie z EÚ bez dohody sa musíme za každú cenu vyhnúť," povedal Abe na spoločnej tlačovej konferencii s Tuskom a Junckerom. Povedal tiež, že riadený odchod Británie z EÚ je nevyhnutnosťou, pretože Japonsko uskutočnilo v Británii ako členskej krajine EÚ veľké investície. Abe dúfa, že japonské spoločnosti budú môcť v Spojenom kráľovstve aj naďalej rozvíjať svoje obchodné aktivity.



"Pre Japonsko je Spojené kráľovstvo vstupnou bránou do Európy," uviedol japonský premiér a pripomenul, že to isté zdôraznil aj Junckerovi, Tuskovi a Mayovej.



Lídri EÚ a Japonska sa 28. a 29. júna stretnú na summite v japonskom meste Osaka.