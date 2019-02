Na súostroví Nová Zem vyhlásili po záplave medveďov bielych stav núdze

Na území tejto osady sa trvale nachádza šesť až desať medveďov a došlo tam k prípadom, keď útočili na ľudí a vstupovali do obytných i administratívnych budov, vyplýva zo správy.

Moskva 10. februára (TASR) - "Invázia" medveďov bielych viedla úrady k vyhláseniu núdzového stavu na arktickom súostroví Nová Zem na severe Ruska. S odvolaním sa na víkendové správy miestnych médií o tom v nedeľu informovala agentúra DPA.



Medvede sa začali zhromažďovať neďaleko ľudských sídiel na tomto súostroví v Archangeľskej oblasti od decembra, uviedla tlačová agentúra TASS. V okolí hlavnej osady Belušja Guba ich spozorovali najmenej 52.



Na území tejto osady sa trvale nachádza šesť až desať medveďov a došlo tam k prípadom, keď útočili na ľudí a vstupovali do obytných i administratívnych budov, vyplýva zo správy.



"Mimoriadnu situáciu spôsobilo hromadné preniknutie medveďov bielych do obytných oblastí," uviedli vo vyhlásení úrad archangeľského gubernátora a oblastná správa.



"Obyvatelia, školy a materské školy predkladajú početné ústne i písomné sťažnosti, v ktorých žiadajú zaistenie bezpečnosti v osade," dodáva vyhlásenie s tým, že ľudia majú strach a boja sa vychádzať z domu, čo narúša ich každodenný život.



Pri materských školách nainštalovali dodatočné ploty, pričom armádnych príslušníkov a zamestnancov vozia do práce osobitnými vozidlami, napísal TASS. Dodal však, že medvede neodohnali ani odstrašujúce signály, ani hliadkovacie vozidlá a psy.



Na súostrovie vyslali tím odborníkov, ktorý má zamedziť útokom šeliem na človeka, ruský úrad pre životné prostredie však odmietol vydať povolenia na odstrel medveďov, ktoré sú ohrozeným druhom. Roztápajúci sa arktický ľad čoraz viac zapríčiňuje, že tieto zvieratá migrujú ďalej na juh, aby hľadali potravu na pevnine.



"Som na Novej Zemi od roku 1983, ale nikdy tu v okolí nebolo toľko ľadových medveďov," citoval TASS šéfa miestnej správy Žiganšu Musina.