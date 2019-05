Na Taiwane sa konajú prvé sobáše homosexuálnych párov

Taiwan sa vďaka predmetnej legislatíve stal vôbec prvou ázijskou krajinou, ktorá uzákonila manželstvá homosexuálov.

Tchaj-pej 24. mája (TASR) - Na Taiwane sa začali sobášiť prvé páry osôb rovnakého pohlavia. Od piatka totiž môžu homosexuálne dvojice na tamojších úradoch registrovať svoje manželstvá.



Vyplýva to zo zákona, ktorý minulý piatok schválil taiwanský parlament. Taiwan sa vďaka predmetnej legislatíve stal vôbec prvou ázijskou krajinou, ktorá uzákonila manželstvá homosexuálov.



Na radnicu v hlavnom meste Tchaj-pej dorazila už v piatok ráno zhruba desiatka homosexuálnych párov, píše agentúra AFP. Zapózovali médiám a následne si prevzali svoje sobášne listy.



Miestne úrady očakávajú, že v priebehu dňa sa zosobáši asi 300 homosexuálnych párov, z čoho zhruba 150 by tak malo spraviť v samotnom Tchaj-peji. Mestská radnica pri tejto príležitosti dokonca v piatok spoluorganizuje svadobnú hostinu neďaleko vychýreného 101-poschodového mrakodrapu, nazývaného Tchaj-pej 101, na ktorú by mali prísť miestni i zahraniční činitelia.



Taiwanský ústavný súd ešte v máji 2017 rozhodol, že osoby rovnakého pohlavia majú právo uzavrieť manželstvo. Parlamentu zároveň nariadil, aby novelizoval občiansky zákonník a do dvoch rokov, konkrétne do 24. mája 2019, prijal príslušné nové zákony umožňujúce takéto manželstvá. Poslanci minulý týždeň diskutovali o troch rôznych návrhoch zákonov a napokon schválili ten najpokrokovejší.



Schválený zákon prisudzuje homosexuálnym párom po sobáši plnohodnotné manželské práva (rovnaké ako platia pre heterosexuálov), a to aj oblastiach, ako sú dane, poistenie či starostlivosť o deti. Homosexuálne páry však v súlade s platnou legislatívou stále na Taiwane zažívajú určité obmedzenia. Adoptovať si napríklad môžu výlučne dieťa jedného z nich. Zároveň platí, že ak sa chcú homosexuáli zosobášiť s cudzincom rovnakého pohlavia, môžu tak spraviť iba v prípade, že tento ich partner je občanom krajiny, ktorá manželstvá osôb rovnakého pohlavia taktiež uznáva, píše AFP.