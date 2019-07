Na tureckej základni pristálo desiate lietadlo s ruským systémom S-400

Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi — spojencami v Severoatlantickej aliancii.

Istanbul 16. júla (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v utorok oznámilo pristátie v poradí už desiateho lietadla s ďalšou časťou dodávky súčastí ruského protilietadlového raketového systému S-400.



Lietadlo s ďalšími komponentmi pristálo na leteckej základni Mürted, ležiacej neďaleko metropoly Ankara, kde tieto zásielky prijímajú od 12. júla.



Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi — spojencami v Severoatlantickej aliancii.



Spojené štáty v tejto súvislosti Turecku pohrozili sankciami a vyradením zo spoločného programu vývoja bojových lietadiel typu F-35 a z ďalšej vojenskej spolupráce. Podľa nedeľnej správy agentúry Bloomberg by k uvaleniu týchto sankcií mohlo dôjsť na budúci týždeň.



Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy, na základe ktorej má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov, bolo potvrdené v septembri 2017.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil v nedeľu túto dohodu za najdôležitejšiu v novodobých dejinách Turecka. Povedal tiež, že proces dodávok ruských systémov protivzdušnej obrany by mohol byť dokončený do apríla 2020.



Turecká strana vopred avizovala, že dodávky súčastí S-400 sa budú realizovať letecky. Zatiaľ nie je známe, kedy bude ruský systém v Turecku sprevádzkovaný.











2 20 pel dem