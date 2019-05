Na Ukrajine sa rozpadla vládna koalícia

Pád vlády otvára novozvolenému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému cestu k možnému vypísaniu predčasných parlamentných volieb.

Kyjev 17. mája (TASR) - Ukrajinská vládna koalícia sa rozpadla po tom, ako z nej v piatok odišla strana Ľudový front, ktorá ju tvorila spoločne s blokom dosluhujúceho prezidenta Petra Porošenka. Pád vlády otvára novozvolenému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému cestu k možnému vypísaniu predčasných parlamentných volieb, píše agentúra Reuters.



"Deklarujeme, že vystupuje zo súčasnej koalície, zastavujeme jej aktivity... ako aj iniciatívu na sformovanie novej koalície s novou agendou," povedal v parlamente predseda poslaneckej frakcie Ľudového frontu Maksym Burbak.



Parlamentné strany majú teraz mesiac na to, aby vytvorili novú vládnu koalíciu. V prípade, že by sa im to nepodarilo, môže prezident zákonodarný zbor rozpustiť a vypísať predčasné voľby. Týmto prezidentom by už bol Zelenskyj, ktorý sa funkcie oficiálne ujme v pondelok 20. mája na slávnostnom zasadnutí ukrajinského parlamentu.



Práve Zelenskému by predčasné voľby mohli vyhovovať, píše Reuters. Jeho nová strana Služobník národa, ktorá vznikla v marci 2018, totiž dosiaľ v parlamente zastúpenie nemá, medzi ľuďmi je však podobne populárna ako Zelenskyj a voľby by podľa prieskumov mohla vyhrať.



Volodymyr Zelenskyj bol za nového prezidenta Ukrajiny zvolený v druhom kole volieb, ktoré sa konalo 21. apríla. Volilo ho 73,22 percenta voličov, zatiaľ čo za jeho súpera Porošenka hlasovalo 24,45 percenta voličov. Zelenskyj nad Porošenkom výrazne viedol už v prvom kole volieb z 31. marca, v ktorom však žiadny z celkove 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, a tak sa muselo o novom prezidentovi rozhodnúť až v druhom kole.



Zelenskyj (41) síce voľby vyhral s výrazným náskokom, v politike je však nováčikom, pričom predtým bol komediálnym hercom a zabávačom. Jeho jedinou skúsenosťou s politikou bolo donedávna len nakrúcanie televízneho seriálu Služobník národa o učiteľovi, ktorý sa stal prezidentom. Práve podľa seriálu sa volá i jeho politická strana.



Voľby do ukrajinského parlamentu by sa v riadnom termíne mali konať poslednú októbrovú nedeľu.