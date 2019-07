Na Ukrajine sa začalo medzinárodné vojenské cvičenie Sea Breeze

Cvičenie bude trvať do 12. júla a uskutoční sa na území troch ukrajinských oblastí - Mykolajivskej, Chersonskej a Odeskej - ležiacich v severozápadnej časti pobrežia Čierneho mora.

Kyjev 1. júla (TASR) - V čiernomorskom prístave Odesa sa v pondelok slávnostným nástupom začalo medzinárodné vojenské cvičenie Sea Breeze - 2019. S odvolaním sa na tlačovú službu ukrajinského ministerstva obrany o tom informovala agentúra Ukrinform.



Do manévrov sa zapojí 30 lodí, 24 lietadiel a viac ako 3000 vojakov armád 19 zúčastnených štátov - okrem iných z USA, Veľkej Británie, Poľska, Talianska, Turecka, Francúzska, Gruzínska, Poľska.



Vo vyhlásení ukrajinského ministerstva sa uvádza, že novinkou na tohtoročnom cvičení bude nácvik vojenskej akcie na rieke.



Podľa scenára cvičenia sa má nepriateľ pokúšať zablokovať plavbu z ústia Dunaja na voľné more. Úlohou hliadkových člnov pohraničnej stráže bude sprevádzať civilné plavidlá od ústia Dunaja do Čierneho mora.



Medzinárodné vojenské cvičenia Sea Breeze sa konajú na Ukrajine od roku 1997.