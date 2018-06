Na Ukrajine si útok na rómsky tábor vyžiadal jednu obeť

Policajní príslušníci zadržali siedmich podozrivých z účasti na útoku na tábor nachádzajúci sa neďaleko Ľvova.

Kyjev 24. júna (TASR) - Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia po tom, ako do rómskeho tábora na západe Ukrajiny vtrhli zamaskovaní útočníci s bejzbalovými palicami a nožmi. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia.



S bodnými zraneniami prepravili do nemocnice jednu ženu, jedného muža a desaťročného chlapca, vyplýva z oznámenia.



V uplynulých mesiacoch došlo na Ukrajine k viacerým útokom na rómsku menšinu, ktorých sa dopustili predpokladaní pravicoví extrémisti, píše v správe agentúra DPA. Skupiny pre ľudské práva podľa nej obviňujú bezpečnostné orgány, že nepostupujú dostatočne dôrazne proti páchateľom takýchto činov.