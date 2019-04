Na Ukrajine už zrátali všetky hlasy, Zelenskyj dostal 73,22 percenta

Porošenko priznal svoju porážku a zablahoželal svojmu súperovi.

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajinská Ústredná volebná komisia spracovala v utorok 100 percent elektronických protokolov z nedeľňajšieho rozhodujúceho kola prezidentských volieb.



Podľa agentúry Ukrinform z výsledkov vyplýva, že Volodymyra Zelenského volilo 73,22 percenta voličov, zatiaľ čo úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi svoj hlas odovzdalo 24,45 percenta voličov. Svoje právo voliť využilo 62,07 percenta voličov (18.491.840 Ukrajincov).



Porošenko priznal svoju porážku a zablahoželal svojmu súperovi. Súčasne oznámil, že z politiky neodchádza a bude naďalej presadzovať integráciu do EÚ a NATO a tiež protikorupčné opatrenia.



Zelenskyj, politický nováčik, prisľúbil zmeny na popredných štátnych postoch. Taktiež povedal, že mieni po nástupe do funkcie v zásadných oblastiach pokračovať v politike svojho predchodcu. Prihlásil sa k minskému mierovému procesu, za najvyššiu prioritu považuje návrat Ukrajincov zadržiavaných na územiach ovládaných separatistami alebo v Rusku do vlasti a chce chrániť ukrajinský jazyk.