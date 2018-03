Na Ukrajine začne od 30. marca platiť veľkonočné prímerie

Na východe Ukrajiny platí od 5. marca iná dohoda o prímerí medzi separatistami a vládnymi jednotkami.

Kyjev 27. marca (TASR) - Trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie situácie na východe Ukrajiny dosiahla v pondelok dohodu o vyhlásení tzv. veľkonočného prímeria. Tento režim bude platiť od polnoci (miestneho času) 30. marca, informovala agentúra UNIAN.



Trojstranná kontaktná skupina pozostáva zo zástupcov Ukrajiny, Ruska a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Do jej práce sa zapájajú aj zástupcovia samozvaných ľudových republík vyhlásených na území Donbasu - Doneckej a Luhanskej.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok označilo dosiahnutie dohody o veľkonočnom prímerí za dôležitý signál a vyzvalo všetky strany konfliktu v Donbase, aby prímerie rešpektovali.



Pripomenulo, že ľudia v oblasti konfliktu musia "znášať obrovské utrpenie". Zdôraznilo tiež, že je dôležité, aby sa prímerie stabilizovalo prostredníctvom konkrétnych krokov, ku ktorým patrí stiahnutie ťažkých zbraní, odsun jednotiek a odmínovanie. Nemecký rezort diplomacie súčasne vyzval všetky strany, aby podnikli ďalšie kroky, ktoré by viedli k plnenie minských mierových protokolov.



Na východe Ukrajiny platí od 5. marca iná dohoda o prímerí medzi separatistami a vládnymi jednotkami.



Ide v poradí už o osemnásty pokus ukončiť boje pozdĺž kontaktnej línie od začiatku konfliktu v Donbase. Zatiaľ najúspešnejším bolo prímerie v roku 2016 - streľba nebola vtedy hlásená celých šesť týždňov. Tzv. žatevné, školské a novoročné prímeria z roku 2017, ktoré mali byť časovo neobmedzené, sa nedodržiavali. Aj to, ktoré platí od začiatku marca, však sprevádzajú prípady jeho porušovania, vyplýva zo správ agentúry Ukrinform.