Na vatikánskom cintoríne sa pozostatky zmiznutej tínedžerky nenašli

Vatikán 11. júla (TASR) - Záhada okolo 15-ročného talianskeho dievčaťa, ktoré zmizlo v roku 1983, sa vo štvrtok ešte prehĺbila po tom, ako sa v dvoch hroboch vo Vatikáne, v ktorých mohli byť jej telesné pozostatky, nič nenašlo, píše agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia Vatikánu sa pozostatky tínedžerky Emanuely Orlandiovej, ktorá zmizla v roku 1983, nielenže nenašli, ale v hroboch neboli ani pozostatky dvoch princezien. Tie mali byť uložené v hroboch na cintoríne Campo Santo Teutonico na území Vatikánu.



"Nenašli sa žiadne ľudské pozostatky ani pohrebné urny," uviedol Vatikán.



Vatikán dostal anonymné odporúčanie, že tento cintorín by mohol byť posledným miestom odpočinku Orlandiovej, dcéry zamestnanca Vatikánu, ktorú naposledy videli pri odchode na hodinu hudby. Okolo jej možných únoscov či miesta, kde by mohlo jej telo ležať, kolujú rôzne teórie už celé desaťročia.



Úrady sa rozhodli otvoriť dva susediace hroby, aby náhodou nedošlo k nedorozumeniu alebo nesprávnemu pochopeniu odporúčaného miesta.



Hroby patrili dvom princeznám, ktoré pochovali v rokoch 1836 a 1840. Vatikán vo štvrtok informoval príbuzných princezien, že ich telesné pozostatky na mieste neboli.



Orlandiovej zmiznutie je vo veľkej pozornosti médií aj verejnosti, a to pre spojitosť s Vatikánom a mnohé zvraty v prípade. Tínedžerka zmizla, keď z bytu svojej rodiny priamo vo Vatikáne odišla na hodinu hudby v Ríme.



Počas dlhých rokov sa jej prípad dával do súvislosti s celou škálou káuz, od atentátu na pápeža Jána Pavla II. až po finančný škandál Vatikánskej banky a rímske zločinecké podsvetie.