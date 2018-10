Na východe Sýrie prebiehajú boje medzi IS a opozičnými bojovníkmi

Spojenými štátmi podporované zoskupenie Sýrske demokratické sily (SDF) uviedlo, že boje sú zvádzané o dedinu Súsa, kde piesočná búrka spôsobila nízku viditeľnosť.

Bejrút 11. októbra (TASR) - Správy o intenzívnych bojoch medzi príslušníkmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a opozičnými bojovníkmi, ktorí majú podporu USA, prišli z východnej Sýrie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Spojenými štátmi podporované zoskupenie Sýrske demokratické sily (SDF) uviedlo, že boje sú zvádzané o dedinu Súsa, kde piesočná búrka spôsobila nízku viditeľnosť.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že boje sa začali ešte v stredu, keď ozbrojenci IS spustili ofenzívu zameranú proti zmienenému opozičnému zoskupeniu a zabili desať jeho príslušníkov. Osud ďalších 35 opozičných bojovníkov nie je podľa správy známy.



SOHR, ktoré monitoruje konflikt v Sýrii pomocou siete aktivistov, dodalo, že zabitých bolo 18 ozbrojencov IS. Džihádisti zasa zverejnili správu o 18 mŕtvych v radoch bojovníkov SDF.



Súsa je poslednou lokalitou, ktorú IS ovláda v Sýrii, a bojovníci SDF sa ju snažia dobyť od minulého mesiaca.