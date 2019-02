Na výklade reštaurácie s bagelmi sa objavil antisemitský nápis

Paríž 10. februára (TASR) - Francúzska polícia pátra po osobe, ktorá na výklad reštaurácie s bagelmi na ostrove Île Saint-Louis v IV. parížskom obvode nasprejovala antisemitský nápis.Nasprejované slovo "" sa na výklade objavilo v sobotu - v deň, keď sa v Paríži konal ďalší z protivládnych protestoch organizovaných hnutím tzv. žltých viest, uviedla spravodajská televízia BFM.Rada francúzskych židovských inštitúcií (CRIF) v reakcii na to vydala vyhlásenie, v ktorom tlmočila "". ďalší antisemitský útok odsúdila aj francúzska vláda.Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu (LICRA) na svojom webe pre porovnanie zverejnila aktuálnu fotografiu postihnutého parížskeho obchodu siete Bagelstein so snímkou z roku 1938 z Nemecka, na ktorej je rovnakým spôsobom popísaný výklad obchodu v Berlíne.Gilles Abecassis, zakladateľ siete franšízových reštaurácií s obloženými bagelmi (kysnutým pečivom v tvare prstenca a typickým pre židovskú komunitu), podľa televízie BFM informoval, že majitelia prevádzky podali na polícii trestné oznámenie.Abecassis uviedol, že on osobne si nemyslí, že by nápis bol dielom aktivistov hnutia žltých viest. Dodal, že podobné nápisy sa na obchodoch v okolí objavili už aj v minulosti.," vysvetlil Abecassis.Prípadom sa zaoberá francúzska prokuratúra, ktorá ho vyšetruje pre podozrenie z vyvolávania rasovej nenávisti. Ide o prečin, ktorý sa vo Francúzsku trestá rokom väzenia a 45.000 eurami pokuty.