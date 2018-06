Na výročie referenda o brexite protestovali v Londýne desaťtisíce ľudí

Demonštrácia sa konala pri príležitosti druhého výročia referenda, v ktorom Briti tesnou väčšinou odsúhlasili tzv. brexit.

Londýn 23. júna (TASR) - V súlade s očakávaniami vyšli v sobotu do ulíc Londýna desaťtisíce ľudí, aby protestovali proti plánovanému vystúpeniu Británie z EÚ a požadovali zapojenie verejnosti do rozhodovania o príslušnej dohode. Demonštrácia sa konala pri príležitosti druhého výročia referenda, v ktorom Briti tesnou väčšinou odsúhlasili tzv. brexit.



Organizátor pochodu k budove britského parlamentu, ktorým bola kampaň "Hlas ľudu" požadujúca nové referendum, odhadol účasť na minimálne 100.000 osôb, informovala agentúra DPA. Zúčastnili sa ľudia rôznych národností, prívrženci opozičných labouristov a liberálnych demokratov, ale aj niektorí členovia vládnucej Konzervatívnej strany.



Druhé výročie britského referenda o vystúpení z EÚ pripomínali taktiež podujatia v iných častiach Európy vrátane Berlína, kde organizátori pochodu za "novú Európu" podľa DPA hlásili približne tisícovú účasť.



Stovky zástancov brexitu sa medzitým zišli na protidemonštrácii v londýnskom Westminstri, pričom mávali vlajkami pravicovo-populistickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a iných zoskupení.



Za vystúpenie Británie z EÚ v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasovalo 51,9 percenta britských voličov, kým za zotrvanie v bloku sa vyslovilo 48,1 percenta. Volebná účasť v tomto historickom referende dosiahla 72,1 percenta oprávnených voličov.



Spojené kráľovstvo by malo oficiálne z Európskej únie vystúpiť 29. marca 2019.



Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson pri príležitosti sobotňajšieho výročia varoval pred "miernym a nekonečne dlho trvajúcim" brexitom. Verejnosť podľa neho chce, aby politici v rokovaniach o brexite napredovali.