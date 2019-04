Na základe uzavretých zmlúv môžu prísť do Venezuely ďalší ruskí vojaci

Dve lietadlá ruských vzdušných síl pristáli v sobotu 23. marca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a na ich palubách sa nachádzalo takmer 100 ruských vojakov, napísali už skôr mieste médiá.

Caracas 4. apríla (TASR) - Námestník venezuelského ministra zahraničných vecí Yván Gil nevylúčil príchod ďalších ruských vojakov do Venezuely. Zdôraznil však, že ich prítomnosť v tejto juhoamerickej krajine súvisí s už uzavretými zmluvami o vojensko-technickej spolupráci medzi Moskvou a Caracasom a nie s obavami z americkej intervencie. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Interfax.



"Skupina vojenských špecialistov sa tu nachádza na základe zmlúv a dohôd o vojensko-technickej spolupráci tak, ako sme už dávnejšie povedali, a bude u nás tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásil Gil v rozhovore pre Interfax, pričom dodal, že neexistujú žiadne pevné termíny pobytu týchto špecialistov v krajine.



"Bude to závisieť od ich povinností. Naisto pribudnú aj ďalšie misie, avšak všetky budú realizované na základe tých dohôd, ktoré už v oblasti bezpečnosti existujú," povedal námestník ministra.



Venezuelský diplomat ďalej zdôraznil, že pobyt ruských vojakov vo Venezuele nie je zárukou toho, že USA nepristúpia k intervencii. "Myslím, že garanciou toho, že Spojené štátny nebudú vo Venezuele intervenovať, sú venezuelský ľud a vláda, ktorá je pripravená chrániť mier," dodal.



"Podieľajú sa na plnení dohôd v oblasti vojensko-technickej spolupráce," povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Biely dom už v tejto súvislosti varoval Rusko a ďalšie krajiny podporujúce vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, že ak budú do Venezuely vysielať vojakov či vojenskú techniku, USA to budú považovať za "priame ohrozenie" bezpečnosti tohto regiónu.