Na železničnej stanici v Marseille zadržali podozrivého muža

Marseille 19. mája (TASR) - Francúzske bezpečnostné zložky v sobotu evakuovali železničnú stanicu Saint-Charles v Marseille a zatkli podozrivého muža. Ten mal pri sebe "elektrický a elektronický materiál", ktorý by mohol byť použitý na výrobu výbušného zariadenia. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na miestneho prokurátora Xaviera Tarabeuxa.



Zadržaný muž, na ktorého podozrivé správanie predtým upozornil hliadkujúcich vojakov jeden z cestujúcich, tvrdí, že je Čečenec. Jeho identitu úrady ešte preverujú, informoval Tarabeux.



Policajný prefekt Olivier de Mazieres však regionálnym novinám La Provence povedal, že v mužovej taške sa nenachádzali žiadne predmety, ktoré by mohli byť bezprostredne nebezpečné.



Železničná stanica Saint-Charles bola zatvorená takmer štyri hodiny a vlaky v tomto čase nepremávali.