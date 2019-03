Náčelník generálneho štábu: Alžírska armáda zostane mimo politiky

Podľa tlačovej agentúry AP sa šéf ozbrojených síl zrejme snažil ubezpečiť verejnosť vzhľadom na vlnu kritiky, ktorú jeho predošlé vyjadrenie vyvolalo.

Alžír 28. marca (TASR) - Alžírska armáda sa nechce vmiešavať do politiky tejto krajiny, kde už vyše mesiaca prebiehajú masové protesty proti prezidentovi Abdalovi Azízovi Buteflikovi. Náčelník generálneho štábu Ahmad Káid Saláh to povedal v stredu, deň po tom, ako spomenul možnosť vyhlásiť prezidenta za neschopného vykonávať svoj úrad na základe príslušného článku ústavy.



Podľa tlačovej agentúry AP sa šéf ozbrojených síl zrejme snažil ubezpečiť verejnosť vzhľadom na vlnu kritiky, ktorú jeho predošlé vyjadrenie vyvolalo. "Nikdy sme sa neodklonili a nikdy sa neodkloníme od nášho poslania daného ústavou," povedal Saláh vo svojom príhovore na vojenskej základni v južnom Alžírsku.



Niektorí z podporovateľov dlhoročného prezidenta Butefliku vyslovili súhlas s návrhom Saláha, aby ústavný súd uplatnil článok o neschopnosti hlavy štátu plniť svoje povinnosti z dôvodu vážnej choroby. Takýto postup, označený šéfom armády za východisko z krízy, by musel následne schváliť parlament.



Dve popredné opozičné strany - Front socialistických síl a Zhromaždenie za kultúru a demokraciu - však prezentovanú myšlienku dôrazne odmietli ako krok proti "vôli ľudu", ktorý si želá zmenu celého systému, či "pokus o štátny prevrat".



Aj v utorok vyšli do ulíc hlavného mesta Alžír tisícky opozičných demonštrantov, ktorí žiadali odstúpenie prezidenta Butefliku a jeho ľudí. Účasť na protivládnych demonštráciách začala ešte narastať po tom, ako 82-ročný Buteflika 11. marca oznámil, že síce vyhovie svojim odporcom a nebude sa uchádzať o piate funkčné obdobie, avšak zároveň odložil na neurčito prezidentské voľby, naplánované pôvodne na 18. apríla. Tento krok považuje opozícia iba za ďalší pokus o predĺženie Buteflikovho pôsobenia vo funkcii.



Buteflika, ktorý je pri moci od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti už takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.