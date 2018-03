Saudskoarabská obrana zneškodnila rakety vypálené z Jemenu

Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie intervenovala v Jemene v marci 2015 so zámerom poraziť Iránom podporovaných húsíov a vrátiť k moci medzinárodne uznanú vládu prezidenta Hádího.

Rijád 26. marca (TASR) - Saudskoarabská protivzdušná obrana zneškodnila v nedeľu večer sedem balistických rakiet, z toho jednu nad hlavným mestom Rijád, ktoré z územia susedného Jemenu odpálili tamojší šiiskí povstalci známi ako húsíovia. Najmenej jedna osoba bola zabitá padajúcimi troskami, informovala agentúra BNO News s odvolaním sa miestne zdroje.



Incident v Rijáde sa odohral okolo 23.30 h miestneho času (22.30 h SELČ), keď metropolou otriaslo niekoľko hlasných výbuchov. Mnohí obyvatelia uviedli, že v ich bytoch sa triasli dvere a okná.



Plukovník Turkí bin Sálih Malkí, hovorca vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou, uviedol, že tri zo siedmich rakiet vypálených z Jemenu boli zacielené na Rijád, dve mierili na prístavné mesto Džázán a cieľom zvyšných dvoch boli mestá Chamís Mušajt a Nadžrán.



Protivzdušná obrana podľa Malkího zachytila všetky rakety skôr, ako dosiahli svoje ciele, no na niektoré obývané oblasti dopadli ich úlomky.



Na sociálnych sieťach bolo zverejnených niekoľko videí z Rijádu, ktoré zachytávajú štart rakiet protivzdušnej obrany i zneškodnenie nepriateľskej rakety. Najmenej jedna raketa obranného systému však minula svoj cieľ a dopadla na zem, čo spôsobilo jeden z výbuchov.



V Rijáde zabili trosky jednu osobu - muža pôvodom z Egypta.



Húsíami ovládaná jemenská agentúra SABA oznámila, že povstalci vypálili na Saudskú Arábiu väčší počet rakiet. Jedna z nich typu Burkan-2H mala zasiahnuť medzinárodné letisko v Rijáde.



Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie intervenovala v Jemene v marci 2015 so zámerom poraziť Iránom podporovaných húsíov a vrátiť k moci medzinárodne uznanú vládu prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího. To sa jej však zatiaľ nepodarilo a vojna v tejto chudobnej krajine stále pokračuje.



Balistická raketa bola zachytená nad Rijádom aj vlani začiatkom novembra, na čo Saudská Arábia reagovala blokádou Jemenu. Najmenej jedna raketa, vypálená v nedeľu, sa však dostala k mestu podstatne bližšie ako tie predchádzajúce.