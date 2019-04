Nadija Savčenková sa vrátila do ukrajinského parlamentu

Savčenková bola v minulosti ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na východe Ukrajiny.

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinská politička a bývala vojačka Nadija Savčenková sa vrátila v utorok do parlamentu a oznámila, že zostáva v politike. Túto nezaradenú poslankyňu minulý týždeň prepustili z väzby, naďalej však čelí obvineniam z plánovania prevratu a teroristického útoku na Ukrajine.



"Pokiaľ ide o moju budúcnosť v parlamente, budem pokračovať v práci ako poslankyňa, pretože som zložila prísahu ukrajinskému ľudu. Pokiaľ ide o moju politickú budúcnosť — áno, zostávam v politike. Nebudem sama, mám tím," povedala Savčenková novinárom v parlamente.



Podľa agentúry UNIAN uviedla, že bude pracovať so svojou stranou Spoločensko-politická platforma Nadije Savčenkovej (OPPNS). Sťažovala sa, že Rusko ju okradlo o dva roky jej päťročného funkčného obdobia v parlamente a "ďalší rok ukradli ukrajinské úrady".



Agentúra Interfax-Ukrajina informovala, že Savčenková a spoluobvinený, bývalý vyjednávač pri výmene zajatcov Volodymyr Ruban, sa dostali 16. apríla na slobodu, keďže lehota ich väzby vypršala a súd ju odmietol predĺžiť.



Generálny prokurátor Jurij Lucenko 15. marca 2018 obvinil Savčenkovú z prípravy útoku na parlament s použitím ručných granátov a automatických zbraní. Lucenko tvrdil, že Savčenková sa spriahla s povstalcami na východe Ukrajiny podporovanými Moskvou v snahe vykonať "teroristický puč v záujme ukrajinských nepriateľov". Obvinenie podložil nahrávkami z odpočúvania, na ktorých Savčenková hovorí o pašovaní zbraní z východu.



Samotná poslankyňa uviedla, že o odpočúvaní vedela a práve preto rozprávala o takýchto útokoch. Touto "surrealistickou politickou provokáciou" chcela podľa vlastných slov zosmiešniť ukrajinskú vládu, ktorú obvinila, že v očiach verejnosti zlyhala.



Savčenková bola vo väzení od 23. marca 2018. Deň predtým ju parlament zbavil poslaneckej imunity a vydal na trestné stíhanie v súvislosti s obvinením z plánovania prevratu a teroristického útoku na Ukrajine. V prípade, že ju súd uzná za vinnú, hrozí jej doživotie.



Savčenková bola v minulosti ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na východe Ukrajiny.



Savčenkovú zajali v roku 2014 počas bojov proti Kremľom podporovaným separatistom v Donbase. Strávila takmer dva roky vo vyšetrovacej väzbe v Rusku a na jar 2016 bola odsúdená na 22 rokov odňatia slobody za podiel na smrti dvojice ruských novinárov a z protizákonného prekročenia hraníc Ruskej federácie. V máji 2016 jej ruský prezident Vladimir Putin udelil milosť a mohla sa tak vrátiť na Ukrajinu. Umožnila to výmena za dvoch Rusov odsúdených na Ukrajine.



Savčenková sa prakticky okamžite po návrate začala angažovať v politike ako poslankyňa za stranu Vlasť. Jej pôsobenie na politickej scéne sprevádzali kontroverzné vyhlásenia a činy. Savčenkovej tajná návšteva a rokovania v Donbase mali za následok jej vylúčenie z frakcie strany Vlasť. Bola vylúčená aj z ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Oznámila založenie vlastnej politickej strany a plán kandidovať za prezidentku.