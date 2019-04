Najbohatší muž Dánska prišiel počas útokov na Srí Lanke o tri deti

Medzi obeťami včerajších teroristických útokov na Srí Lanke sú aj tri dcéry najbohatšieho dánskeho podnikateľa Andersa Holch-Povlsena. Povlsen so svojou manželkou a deťmi oslavoval Veľkú noc práve na Srí Lanke.

Dánsky miliardár sa na Srí Lanke nachádzal so svojou ženou Anne a so svojimi štyrmi deťmi v čase, kedy krajinu postihla séria výbuchov.

Kodaň 22. apríla (TASR) - O tri zo svojich štyroch detí prišiel počas nedeľných útokov na Srí Lanke Anders Holch Povlsen - majiteľ odevnej spoločnosti Bestseller a pravdepodobne najbohatší muž Dánska. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie hovorcu spoločnosti o tom informovala agentúra AFP.



"Potvrdzujem, že tri deti zahynuli," vyhlásil hovorca firmy Bestseller Jesper Stubkier, ktorý vzhľadom na "zachovanie súkromia" Povlsenovej rodiny odmietol poskytnúť podrobnejšie informácie.



Dánsky miliardár sa na Srí Lanke nachádzal so svojou ženou Anne a so svojimi štyrmi deťmi v čase, kedy krajinu postihla séria výbuchov, ktoré si vyžiadali najmenej 290 obetí a vyše 500 zranených.



Výbuchy sa odohrali v troch luxusných hoteloch (v mestách Kolombo a blízkom okolí) a troch katolíckych kostoloch v metropole a v mestách Negombo a Batticaloa. Bomby explodovali aj na dvoch ďalších miestach v Kolombe.



Medzi zabitými je podľa srílanskej vlády najmenej 27 cudzincov. Mali by byť medzi nimi niekoľkí Američania. O smrti svojich občanov v útokoch informovali aj Británia, India, Čína, Japonsko a Portugalsko.



Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný útočník odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pri čom zahynuli traja policajti.