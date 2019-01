Najbohatší muž sveta Jeff Bezos sa po 25 rokoch manželstva rozvádza

Zakladateľ internetového obchodu Amazon je podľa zoznamu miliardárov, ktorý zverejňuje spoločnosť Bloomberg, momentálne najbohatším človekom na svete s odhadovaným majetkom 137 miliárd dolárov.

Washington 9. januára (TASR) - Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos sa po 25 rokoch rozvádza so svojou manželkou MacKenzie Bezosovou. Pár to oznámil v stredu v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter, informovala tlačová agentúra DPA.



"Ako manželia sme spolu prežili krásny život a máme pred sebou aj krásnu budúcnosť - ako rodičia, priatelia, spoloční podnikatelia i jednotlivci. Sme veľmi šťastní, že sme sa navzájom našli, a vďační za každý jeden rok prežitý bok po boku. Hoci sa menovky zmenia, zostávame stále rodina," vyhlásili Bezosovci.



Jeff (54) a MacKenzie (48) majú spolu troch synov a jednu dcéru, ktorú si adoptovali z Číny.



Bezos, ktorý je tiež vlastníkom denníka The Washington Post, založil Amazon v roku 1995 a rozvinul ho na jeden z najväčších internetových obchodov. MacKenzie Bezosová je spisovateľka a aktivistka.