Najdrahšiu kampaň má Drahoš a Horáček, Zemanova stála 17 miliónov

Limit na kampaň stanovený na 40 miliónov českých korún tak ani jeden z nich nedosiahol a zďaleka sa mu nepriblížil ani nijaký ďalší z kandidátov, pripomenuli Novinky.cz.

Praha 9. januára (TASR) - Hoci český prezident Miloš Zeman tvrdil, že kampaň pred prezidentskými voľbami viesť nebude, tlač brožúr či vylepovanie billboardov ho nakoniec vyšlo na takmer 17 miliónov českých korún. Jiří Drahoš či Michal Horáček minuli na kampaň okolo 30 miliónov českých korún. Jiří Hynek, Marek Hilšer či Petr Hannig neminuli ani milión. Informácie o financovaní prezidentskej kampane museli všetci kandidáti zverejniť do pondelňajšej polnoci.



Najviac na kampaň podľa týchto informácií vynaložil bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. "Minuli sme zhruba 34 miliónov korún," povedala spravodajskému serveru Novinky.cz jeho hovorkyňa Kateřina Procházková. Na ďalšie dva milióny podľa nej vyšli nepeňažné príjmy. Okolo 30 miliónov do kampane vložil aj Michal Horáček.



Najtransparentnejšiu kampaň má podľa analýzy Transparency International (TI) Horáček, ktorému v tomto smere napomáha fakt, že si kampaň z veľkej časti financuje sám a nemusí riešiť zdroje financií. Naopak najmenej transparentný zo všetkých kandidátov je podľa analýzy úradujúci prezident Zeman. Transparency v správe ocenila aj to, že Horáček na svojom webe zverejňuje priebežné vyúčtovanie nákladov, obsadenie svojho tímu a mená všetkých spolupracujúcich subjektov.



O niečo horšie hodnotenie dostali kandidáti Pavol Fischer, Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek. Nimi zverejňované informácie o kampani sú podľa TI neúplné, pričom dohladateľné informácie sú roztratené v rôznych zdrojoch a ťažko sa získavajú. Ešte horšie dopadli Mirek Topolánek a Petr Hannig. Informácie o ich kampani sú podľa Transparency len kusé a dohľadávajú sa ťažko. Na poslednom mieste analýzy skončil prezident Miloš Zeman, ktorý sa však bráni tým, že tvrdí, že kampaň nevedie.



Najväčším darcom je Horáček, ktorý sám sebe daroval sedem miliónov českých korún. Naopak najvyšší počet darcov má Jiří Drahoš, ktorého podporujú ako českí občania, tak aj firmy a ktorému na transparentný účet prispelo viac ako 1500 darcov.