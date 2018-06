Najhľadanejšieho pučistu Adila Öksüza údajne chráni nemecká polícia

Agentúra Anadolu s odvolaním sa na svedkov uviedla, že Öksüz, obvinený zo zosnovania neúspešného pokusu o vojenský prevrat v Turecku z 15. júla 2016, sa začiatkom tohto roka nachádzal v Berlíne.

Ankara 16. júna (TASR) - Nemecké ministerstvo spravodlivosti neodsúhlasilo zatknutie najhľadanejšieho tureckého pučistu Adila Öksüza. Momentálne ho chráni nemecká polícia, informovala v sobotu agentúra Anadolu s odvolaním sa na nemecké médiá.



Agentúra Anadolu v stredu s odvolaním sa na svedkov uviedla, že Öksüz, obvinený zo zosnovania neúspešného pokusu o vojenský prevrat v Turecku z 15. júla 2016, sa začiatkom tohto roka nachádzal v nemeckej metropole Berlín. Podľa nich sa tento 51-ročný lektor teológie, ktorý je už takmer dva roky na úteku, zdržiaval v malom byte vo štvrti Neukölln v centrálnej časti Berlína pod ochranou členov tzv. Fethullahovej teroristickej organizácie (FETÖ).



Zdroje denníka Frankfurter Rundschau potvrdili, že Öksüz žil v tomto byte a že nedávno dostal policajnú ochranu.



Nemenovaný policajt pre denník Berliner Zeitung takisto potvrdil, že Öksüz žil v tomto byte. Po odhalení miesta pobytu ho preto previezli na bezpečné miesto.



Podľa denníka Der Tagesspiegel nemecké ministerstvo spravodlivosti neodsúhlasilo zatknutie Öksüza a je proti jeho vydaniu do Turecka.



Nemecké úrady vo štvrtok tvrdili, že nemajú žiadne nové informácie o mieste pobytu Adila Öksüza.



"Nemôžem vám v tejto chvíli s istotou povedať, či je v tom konkrétny nový vývoj," odkázala hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí Maria Adebahrová.



Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Eleonore Petermannová taktiež uviedla, že nemá v tejto veci nové informácie.



Podľa tureckého ministra vnútra Süleymana Soyla však "existuje silné podozrenie, že Adil Öksüz je v Nemecku".



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyhlásil, že ak Nemecko Öksüza nevydá Turecku, "bude v rovnakej pozícii ako USA", ktoré odmietajú vydať moslimského duchovného Fethullaha Gülena, vodcu FETÖ. Tohto muža Ankara obviňuje zo zosnovania neúspešného pokusu o vojenský prevrat v Turecku z 15. júla 2016.



"Samozrejme, máme dohodu s Nemeckom. Táto osoba je pučista a Nemecko si to veľmi dobre uvedomuje. Takže ak ho chytia, začne sa proces extradície," dodal Čavušoglu.



Agentúra Anadolu v stredu taktiež uviedla, že byt, ktorý údajne využívali aj ďalší predstavitelia FETÖ na úteku, objavili jej redaktori.



Svedkovia pre agentúru uviedli, že finančnú podporu na prenájom bytu poskytoval skupine istý Ali A., v Berlíne pôsobiaci turecký podnikateľ s predpokladanými väzbami na FETÖ.



Tureckí predstavitelia opakovane vyzývali nemeckú vládu, aby dala Öksüza zatknúť a vydala do Turecka po tom, čo dostali desiatky tipov, že sa v Nemecku ukrýva.



Turecké médiá už vlani v auguste informovali, že svedkovia videli Öksüza v Nemecku. Neskôr nemecká kancelárka Angela Merkelová v telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom prisľúbila okamžité prešetrenie tejto veci.



Öksüz, ktorého po zmarení puču zadržali neďaleko leteckej základne Akinci ležiacej pri Ankare a po prepustení na kauciu ušiel, je považovaný za blízkeho spolupracovníka Fethullaha Gülena. Práve tohto muža, ktorý od roku 1999 žije v exile v USA, Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o vojenský prevrat. Turecko žiada USA o jeho vydanie. Gülen však akúkoľvek svoju účasť na pokuse o prevrat popiera.



V Nemecku, kde žijú viac ako tri milióny tureckých prisťahovalcov, má FETÖ veľkú sieť s desiatkami súkromných škôl, podnikov a mediálnych organizácií. Od pokusu o prevrat utieklo z Turecka a ďalších krajín do Nemecka takmer 4000 predpokladaných členov FETÖ. Niektorí z nich - vrátane bývalých vojakov a diplomatov - požiadali v Nemecku o azyl, dodáva Anadolu.