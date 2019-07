Najpopulárnejším politikom v Česku zostáva Babiš

Prieskum sa uskutočnil od 14. do 30. júna medzi 1004 opýtanými.

Praha 18. júla (TASR) - Najpopulárnejším politikom v Česku je podľa júnového prieskumu agentúry STEM premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš, má podporu 45 percent ľudí. Na druhom mieste je ministerka financií Alena Schillerová z ANO so 40 percentami a tretiu priečku obsadil šéf Pirátov Ivan Bartoš s 39 percentami. Pri dlhodobom porovnávaní ide pre Babiša o najhorší výsledok od roku 2014. Vo štvrtok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.



Na štvrtom mieste figuruje sociálnodemokratická ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová s podporou 37 percent opýtaných. Po nej nasleduje predseda SPD Tomio Okamura (35 percent) a rovnaké hodnotenie má aj v poradí šiesty umiestnený - minister životného prostredia Richard Brabec (ANO).



Z predsedov strán, ktoré sú v snemovni, sa ešte na deviate miesto dostal líder ČSSD Jan Hamáček (32 percent). Za ním sa umiestnili predseda ODS Petr Fiala a šéf komunistov Vojtěch Filip (obaja 27 percent). Podporu nižšiu o dva percentuálne body majú predseda TOP 09 Jiří Pospíšil a predseda hnutia STAN Vít Rakušan; nového predsedu ľudovcov Marka Výborného kladne hodnotí 18 percent respondentov.



Agentúra STEM poukázala na to, že hoci Babiš zostáva v čele rebríčka, do ktorého výskumníci tradične zaraďujú členov vlády a predsedov parlamentných strán, je jeho náskok nižší než v minulosti.



"Andrej Babiš zaznamenal oproti januárovému prieskumu mierne oslabenie podielu priaznivých hodnotení a tábor jeho odporcov začína mať výraznejšiu prevahu nad táborom sympatizantov," konštatovala agentúra STEM. Spresnila, že pomer priaznivých a nepriaznivých hodnotení sa zmenil z januárových 48:51 na 45:54. Medzi sympatizantmi hnutia ANO je však Babišova podpora stabilná.



V rokoch 2015-17 sa Babišova popularita pohybovala aj nad hranicou 60 percent; pod 50 percent klesla až vlani.



Prieskum sa uskutočnil od 14. do 30. júna medzi 1004 opýtanými, pripomenuli Novinky.cz.