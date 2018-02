Najvyšší súd ČR rozhodol o odvolaní už mŕtveho Dahlgrena

Mladého muža, ktorý krátko po čine opustil české územie a cez Viedeň odcestoval do vlasti, zadržali po návrate do Spojených štátov na letisku vo Washingtone na základe zatykača vydaného v Česku.

Brno/Praha 1. februára (TASR) - Najvyšší súd ČR so sídlom v Brne rozhodol o odvolaní Američana Kevina Dahlgrena, ktorého v Česku odsúdili za štvornásobnú vraždu v Brne-Ivanoviciach z mája 2013 na doživotný trest väzenia a ktorý ešte 11. januára 2018 spáchal samovraždu vo väzenskom zariadení Valdice.



Podľa informácií, ktoré priniesla vo štvrtok verejnoprávna Česká televízia s odvolaním sa na hovorcu súdu Petra Tomíčka, rozhodnutie padlo v stredu, avšak zatiaľ nebude zverejnené. Stane sa tak až po vyhotovení zdôvodnenia v priebehu maximálne 30 dní a jeho následnom doručení účastníkom konania.



Mladého muža, ktorý krátko po čine opustil české územie a cez Viedeň odcestoval do vlasti, zadržali po návrate do Spojených štátov na letisku vo Washingtone na základe zatykača vydaného v Česku. O jeho vydaní na trestné stíhanie sa rozhodlo po dlhotrvajúcich súdnych ťahaniciach, napokon Dahlgrena eskortovali do ČR 31. augusta 2015.



Krajský súd v Brne uznal Američana za vinného v júli 2016, jeho odvolanie zamietol aj Vrchný súd v Olomouci v marci 2017, avšak Dahlgren sa prostredníctvom obhajoby vlani v septembri odvolal na Najvyšší súd ČR. Právny zástupca odsúdeného pri tejto príležitosti navrhoval premiestnenie svojho mandanta do detenčného zariadenia alebo zmiernenie trestu upozorňujúc už skôr na jeho nedobrý psychický stav.



Najvyšší súd musel o odvolaní rozhodovať i napriek Dahlgrenovej samovražde.