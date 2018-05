Nemecký najvyšší súd potvrdil doživotie pre juhoslovanských exagentov

Vrchný krajinský súd v Mníchove uznal oboch obžalovaných Chorvátov - bývalého šéfa juhoslovanskej tajnej služby Zdravka Mustača, ako i jeho niekdajšieho kolegu Josipa Perkoviča - za vinných.

Karlsruhe/Záhreb 28. mája (TASR) - Nemecký Spolkový súdny dvor so sídlom v Karlsruhe informoval v pondelok o potvrdení trestov doživotného väzenia pre dvoch niekdajších príslušníkov juhoslovanskej tajnej služby, označených za spolupáchateľov vraždy chorvátskeho disidenta Stjepana Djurekoviča v Bavorsku z roku 1983.



Verdikt o zamietnutí odvolania obhajoby najvyššou nemeckou súdnou inštanciou padol ešte 2. mája, oficiálne o ňom však informovali až v pondelok. Vyplýva to z informácií chorvátskej verejnoprávnej televízie HRT i tlačovej agentúry MTI.



Djurekoviča našli 28. júla 1983 zbitého a so strelným poranením v garáži vo Wolfratshausene neďaleko Mníchova.



Stalo sa tak napriek absencii "rukolapných dôkazov", že majú podiel na zavraždení Djurekoviča, niekdajšieho riaditeľa ropného koncernu INA. Proti dvojici obžalovaných však stála "bohatá mozaika" svedeckých výpovedí a listinných dôkazov. Hoci Mustač s Perkovičom vraždu nevykonali osobne, sú považovaní za osoby, ktoré ju nariadili.



Chorvátsko vydalo dvojicu trestne stíhaných do Nemecka v roku 2014 po dlhotrvajúcom odmietaní tohto kroku a diskusii, ktorú ukončil až nátlak zo strany Bruselu a Berlína.



Za spoluúčasť na spomínanom zločine odsúdili istého informátora tajnej služby ešte v roku 2008 takisto na doživotné väzenie.