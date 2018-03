Najvyšší súd v Španielsku neprepustí z väzby dvoch katalánskych lídrov

Už v piatok ráno by mal zverejniť žaloby voči Fornovi a ďalším katalánskym separatistickým politikom.

Madrid 22. marca (TASR) - Španielsky najvyšší súd zamietol vo štvrtok žiadosti dvoch zadržiavaných katalánskych separatistických lídrov o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Súd sa podľa agentúry AP vo svojom rozhodnutí odvolal na pretrvávajúce riziko, že Jordi Sánchez a zosadený katalánsky minister vnútra Joaquim Forn by na slobode mohli opäť spáchať trestné činy, pre ktoré skončili vo väzbe.



Sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena nedávno oznámil, že ukončuje vyšetrovanie nelegálneho pokusu Katalánska o osamostatnenie sa od Španielska. Už v piatok ráno by mal zverejniť žaloby voči Fornovi a ďalším katalánskym separatistickým politikom.



Llarena zároveň vyšetruje, či je Jordi Sánchez zodpovedný za organizovanie protestov, ktoré obmedzovali španielske orgány v úsilí zastaviť vtedajšie súdom zakázané referendum o nezávislosti Katalánska.



Poslanci katalánskeho parlamentu si vo štvrtok volia predsedu regionálnej vlády, pričom do tejto funkcie je navrhovaný bývalý separatistický minister Jordi Turull, ktorého by však už v piatok mohol Llarena obviniť z rebélie. Madrid už v súvislosti s jeho nomináciou vyjadril nesúhlas, pričom štátny tajomník pre územnú správu Roberto Bermúdez de Castro Mur uviedol, že vláda bude proti zvoleniu akéhokoľvek kandidáta, ktorému hrozí stíhanie.



Turull je už tretím navrhovaným separatistickým kandidátom po zosadenom premiérovi Carlesovi Puigdemontovi, ktorý ušiel do Belgicka, a väznenom Sánchezovi, ktorý sa v stredu vzdal kandidatúry.



Jordi Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), stojaceho pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska. Od polovice októbra 2017 je vo vyšetrovacej väzbe v Madride, do ktorej bol vzatý na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.