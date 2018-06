Najvyšší súd zamietol odvolanie Kataláncov obvinených zo vzbury

Obvinenie zo vzbury, vznesené voči separatistickým politikom, bolo podľa stredajšieho verdiktu súdu dostatočne odôvodnené, pretože boli za povstaním, ktoré využívalo moc neprimerane.

Madrid 27. júna (TASR) - Španielsky najvyšší súd zamietol v stredu odvolanie 15 katalánskych separatistických politikov s tým, že by mali byť súdení za vzburu, neposlušnosť a zneužitie verejných prostriedkov na úsilie o odtrhnutie regiónu Katalánsko od Španielska, píše agentúra AP.



Obvinenie zo vzbury, vznesené voči separatistickým politikom, bolo podľa stredajšieho verdiktu súdu "dostatočne odôvodnené", pretože boli za "povstaním, ktoré využívalo moc neprimerane".



Obvinenia voči 15 katalánskych predstaviteľom súvisia s vlaňajším nezákonným referendom katalánskej regionálnej vlády o nezávislosti od Španielska. Separatistami kontrolovaný regionálny parlament následne jednostranne vyhlásil nezávislosť.



Medzi obvinenými politikmi je aj bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorého po úteku z krajiny a pobyte v Belgicku zadržali nemecké orgány.



Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne. Zadržali ho v Šlezvicku-Holštajnsku 25. marca, keď prekročil hranicu z Dánska. Vracal sa autom z návštevy Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády. Jeho možné vydanie do Španielska sa preveruje.



Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na jeho osobu a žiadosť o jeho extradíciu (vydanie) pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií.



Španielska vláda v Madride referendum o nezávislosti Katalánska odmietla s tým, že ústava hovorí o nedeliteľnosti krajiny.