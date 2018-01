Najvyššie vojenské vyznamenanie udeľované zvieratám dostal pes Chips

Dickinovej medailu za Chipsa prevzal 76-ročný John Wren, ktorého otec v roku 1942 venoval tohto psa americkej armáde.

Londýn 15. januára (TASR) - Najvyššie britské vojenské vyznamenanie určené zvieratám, ktoré preukázali hrdinstvo v boji, udelili v piatok posmrtne psovi Chipsovi slúžiacemu v časoch druhej svetovej vojny v americkej armáde. Chips počas vylodenia spojeneckých vojsk na Sicílii v roku 1943 zaútočil na talianske guľometné hniezdo. Informovala o tom agentúra AP.



Dickinovej medailu v priestoroch Churchillovho múzea v Londýne za Chipsa prevzal 76-ročný John Wren z mesta New York, ktorého otec v roku 1942 venoval tohto kríženca nemeckého ovčiaka a huskyho americkej armáde.



Podľa autentických výpovedí vojakov, ktorí boli svedkami Chipsovho hrdinského činu, zviera počas vylodenia Spojencov na Sicílii vbehlo do talianskeho guľometného hniezda, pohrýzlo vojaka obsluhujúceho guľomet do krku a stiahlo zbraň zo stojana.



Chips pri svojom útoku utrpel zranenia hlavy a popáleniny od pušného prachu. Vojnu ale prežil a po jej skončení sa vrátil k svojim majiteľom v meste Pleasantville v štáte New York.



Dickinovej medailu získalo od roku 1943, keď sa vyznamenanie začalo udeľovať, už 33 psov, 32 poštových holubov, štyri kone a jedna mačka. Všetky vyznamenané zvieratá preukázali hrdinstvo v službách armády, polície alebo záchranných zložiek.



Chips bol vyznamenaný pri príležitosti 75. výročia konferencie v marockej Casablanke, na ktorej britský premiér Winston Churchill a americký prezident Franklin D. Roosevelt rokovali o stratégii vedenia vojny. Chips sa s oboma lídrami "poznal", pretože sa na konferencii zúčastnil v úlohe jedného zo strážnych psov.