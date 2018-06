Nálety na provládne sily vo východnej Sýrii neprežilo 40 vojakov

Militanti IS naďalej ovládajú malé územia vo východnej Sýrii, blízko hranice s Irakom.

Bejrút 18. júna (TASR) - Najmenej 40 vojakov bojujúcich na strane sýrskych provládnych síl zahynulo v noci na pondelok pri náletoch vo východnej Sýrii, ktoré sýrske štátne médiá pripísali vojenskej koalícii na čele so Spojenými štátmi, vedúcej v Sýrii operácie proti militantom Islamského štátu (IS). Agentúra DPA informovala o týchto stratách s odvolaním sa na údaje mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Koalícia proti IS už predtým poprela, že by uskutočnila nálety v danej oblasti, ktorá sa nachádza pri meste Abú Kamál blízko sýrskej hranice s Irakom. Podľa zverejneného vyhlásenia však dostala správy o útoku pri Abú Kamále, pri ktorom bolo usmrtených alebo zranených niekoľko príslušníkov libanonského militantného hnutia Hizballáh.



Organizácia SOHR takisto zatiaľ neidentifikovala pôvodcu náletov. Uviedla, že usmrtení bojovníci môžu byť štátni príslušníci Iraku alebo Libanonu.



Príslušníci proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh bojujú v sýrskej občianskej vojne po boku armády podliehajúcej vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Na základe údajov sýrskej štátnej televízie bola terčom útoku okolo polnoci dedina pri meste Abú Kamál na rieke Eufrat. Sýrska armáda a spojenci vedú operácie proti IS na západnom brehu Eufratu, zatiaľ čo na východnom brehu prebieha ofenzíva opozičných Sýrskych demokratických síl, ktoré podporujú Spojené štáty.



Militanti IS naďalej ovládajú malé územia vo východnej Sýrii, blízko hranice s Irakom.



Irackí predstavitelia medzitým podľa agentúry AP informovali o útoku na šiitské polovojenské sily južne od mesta Káim, ktoré sa nachádza takisto blízko Abú Kamálu, ale na irackej strane hranice. Bližšie nešpecifikovaní útočníci tam údajne zabili 20 bojovníkov a desiatky ďalších zranili.