Nález v Pompejach: Muža rozdrvil kameň pri úteku pred výbuchom Vezuvu

Obeť vo veku nad 30 rokov mala rozdrvený hrudník. Archeológovia nenašli hlavu obete.

Miláno 29. mája (TASR) - Predstavitelia archeologického náleziska v juhotalianskych Pompejach oznámili v utorok nový vzrušujúci nález - kostru muža rozdrveného obrovským kameňom, ktorý ho zasiahol, keď sa snažil ujsť pred ničivým výbuchom sopky Vezuv v roku 79 n.l.



Správcovia starovekých Pompejí zverejnili fotografiu, zachytávajúcu kostru trčiacu spod obrovského kamenného kvádra - ten mohol byť súčasťou zárubne dverí, ktorú "silou vymrštilo sopečné mračno".



Obeť vo veku nad 30 rokov mala rozdrvený hrudník. Archeológovia nenašli hlavu obete. Predstavitelia Pompejí dodali, že muž trpel infekciou tíbie (píšťaly čiže holennej kosti), čo mu zrejme spôsobovalo ťažkosti pri chôdzi a brzdilo aj jeho útek.



Generálny riaditeľ archeologickej lokality Massimo Osanna to označil za "výnimočný nález", ktorý prispieva k lepšiemu "obrazu dejín a civilizácie toho obdobia".



Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Pompeje sú archeologická lokalita na mieste niekdajšieho antického mesta, sú zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Po rímskom Koloseu a vedľajšom námestí Forum Romanum sú tretím turisticky najobľúbenejším miestom v Taliansku.



Pompeje boli v dávnej minulosti prekvitajúcim mestom, ale v roku 79 n.l. ich zničil výbuch sopky Vezuv, ktorý tiež usmrtil tisíce ľudí. Zrúcaniny sa zachovali až do súčasnosti, keďže boli niekoľko stáročí zakryté hustými vrstvami sopečného popola.