Námestník riaditeľky UNICEF-u odstúpil, dôvodom je nevhodné správanie

New York 22. februára (TASR) - Námestník riaditeľky Detského fondu OSN (UNICEF) Justin Forsyth odstúpil vo štvrtok z funkcie pre obvinenia z nevhodného správania. Toho sa mal dopustiť voči zamestnankyniam počas svojho pôsobenia v charitatívnej organizácii Save the Children, ešte pred nástupom do UNICEF-u.



Forsyth uviedol, že svoj post opúšťa s "ťažkým srdcom", podľa vlastných slov však neodchádza pre "chyby" v Save the Children, ktoré boli náležitým spôsobom riešené už pred mnohými rokmi.



Forsytha obvinili tri ženy z toho, že im zasielal nemiestne SMS správy a komentoval ich oblečenie, vyplýva z vyšetrovania. "Úprimne som sa v danom čase ospravedlnil zoči-voči. Ospravedlňujem sa opäť," vyhlásil.



Podľa agentúry DPA sa Forsyth rozhodol odstúpiť "pre nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena UNICEF-u a Save the Children". Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN Henrietta Foreová jeho výpoveď prijala a poďakovala sa mu za jeho prácu počas uplynulých dvoch rokov, uvádza sa na webovej stránke tejto medzinárodnej organizácie.



Forsyth odštartoval svoju kariéru v charitatívnej organizácii Oxfam, ktorá aktuálne čelí sexuálnemu škandálu svojho vedúceho tímu. Pracoval tiež pre britskú vládu za premiérov Tonyho Blaira a Gordona Browna. V organizácii Save the Children pôsobil päť a pol roka, v Detskom fonde OSN bol od začiatku roka 2016.