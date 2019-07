Loď zostáva v prístave Izmajil.

Kyjev 25. júla (TASR) - Námorníci z ruského tankera zadržaného na Ukrajine sa vracajú domov. Loď zostáva v prístave Izmajil. Korešpondentovi agentúry TASS to vo štvrtok povedal nemenovaný zástupca ruského veľvyslanectva v Kyjeve.



TASS ešte predtým informoval, že na palube ruského tankera bolo najmenej sedem ruských námorníkov. Odvolával sa na facebookovú stránku Anatolija Matiosa, hlavného vojenského prokurátora Ukrajiny. Matios na nej zverejnil fotografie siedmich ruských pasov zadržaných námorníkov.



Správu o stredajšom zadržaní tankera v ukrajinskom prístave Izmajil, ktorý tam vplával pod názvom Nika Spirit, oznámila vo štvrtok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU). Ako uviedla, tanker zadržala v spolupráci s vojenskou prokuratúrou.



Podľa SBU však pohraničníci na základe medzinárodného informačného systému Equasis zistili, že ide o známy tanker NEYMA; použitý vlani na zablokovanie ukrajinských lodí v Kerčskom prielive, informovala agentúra Ukrinform.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí pre agentúru AFP uviedlo, že zisťuje podrobnosti o incidente, "aby prijalo náležité opatrenia".



"Ak by sa Rusi stali rukojemníkmi, interpretovalo by sa to ako najhrubšie porušenie medzinárodného práva, ktorého následky by nenechali na seba dlho čakať," pohrozil ruský rezort diplomacie.



Incident, pri ktorom ruské námorníctvo zadržalo tri ukrajinské vojnové lode a ich posádky, sa odohral 25. novembra 2018 v Kerčskom prielive a prispel k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Kyjevom a Moskvou. Rusko tvrdí, že ukrajinské lode vlani v novembri narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode chceli len preplávať cez Kerčský prieliv z Čierneho do Azovského mora.