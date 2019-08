Napätie okolo hongkonských protestov vzrastá aj v Austrálii

V Sydney v nedeľu plánujú ďalšie prohongkonské zhromaždenie.

Sydney 17. augusta (TASR) - Stovky pročínskych demonštrantov pochodovali v sobotu ulicami Sydney v reakcii na narastajúci počet zhromaždení na podporu prodemokratických protestov v Hongkongu. Napätie medzi oboma skupinami sa čoraz viac prejavuje aj v Austrálii, píše agentúra AFP.



Demonštranti pri pochode Sydney kričali heslá ako "Jedna Čína", mávali čínskymi vlajkami a držali transparenty s nápismi "Zastavte výtržnosti a ukončite násilie v Hongkongu". Polícia musela eskortovať jediného stúpenca prodemokratických protestov v Hongkongu po tom, ako ho napadla skupina rozhnevaných demonštrantov.



Na austrálskych univerzitách sa v posledných dňoch konali viaceré menšie zhromaždenia na podporu študentov v Hongkongu. Rozhnevalo to niektorých študentov z pevninskej Číny, čo viedlo k búrlivým konfrontáciám a potýčkam.



Po zrážke na jednej z univerzít ocenil čínsky konzulát v Brisbane "spontánne vlastenectvo" propekinských študentov. Canberra to okamžite ostro kritizovala a varovala diplomatov, aby nepodrývali základné práva a "nepovzbudzovali výtržnícke alebo potenciálne násilné správanie".



V piatok sa protesty presunuli z univerzitných areálov do ulíc, čo značne zvýšilo počet účastníkov, keď na podporu hongkonského hnutia za demokraciu demonštrovali vo veľkých austrálskych mestách stovky ľudí.



Polícia musela po príchode pročínskych aktivistov ukončiť prudké konfrontácie v Melbourne i v Sydney.



V Sydney v nedeľu plánujú ďalšie prohongkonské zhromaždenie.