Napriek bojkotu očakáva Saudská Arábia kontrakty za vyše 50 mld. USD

Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia plánuje na investičnom summite podpísať kontrakty za viac než 50 miliárd USD (43,50 miliardy eur). Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami, podľa ktorého Rijád očakáva kontrakty najmä v ropnom a plynárenskom sektore, ale aj v oblasti infraštruktúry a priemyslu.



Vzťahy západných krajín s najväčším vývozcom ropy na svete poškodila v súčasnosti vražda saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorý bol kritikom saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Chášukdžího zabili 2. októbra v budove saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád zabitie novinára žijúceho v USA a píšuceho pre denník The Washington Post na svojom konzuláte dlho popieral, až v sobotu 20. októbra tento fakt priznal s tým, že novinár bol zabitý pri bitke, ktorá bola dôsledkom hádky. Práve pre podozrivú smrť Chášukdžího odmietlo účasť na summite viacero ekonomických ministrov, ako aj zástupcov mnohých západných priemyselných koncernov a bánk.



Napriek tomu sa neočakáva, že bojkot a napäté vzťahy so Saudskou Arábiou budú mať na jej ekonomiku do budúcnosti výraznejší vplyv. Dobré vzťahy s Rijádom si totiž chcú aj naďalej udržať ázijské krajiny, takže len účasť čínskych a japonských inštitúcií by mala stačiť na to, aby Saudská Arábia označila trojdňový summit (23. - 25. 10.) za úspešný. Navyše, ani Rusko a ani zástupcovia viacerých európskych a amerických firiem pôsobiacich v kľúčovom ropnom a plynárenskom sektore nemali záujem summit bojkotovať. Podľa zdroja, ktorý citovala agentúra Reuters, by Saudská Arábia mala už v prvý deň podpísať kontrakty s firmami ako Total, Trafigura, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton a Baker Hughes.