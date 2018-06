Napriek obavám bolo Macronovo stretnutie s pápežom srdečné

Macron pápežovi daroval staré talianske vydanie románu Denník vidieckeho kňaza od Georgesa Bernanosa, ktorý je pápežovým obľúbeným autorom.

Vatikán 26. júna (TASR) - Pápež František a francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvovali v utorok vo Vatikáne 57 minút trvajúci súkromný rozhovor, ktorý sa týkal otázok spojených s migráciou a perspektívami Európy v súvislosti s rastúcimi výzvami pre jednotu kontinentu.



Macron využil svoj pobyt, aby sa stretol so zástupcami v Ríme sídliaceho charitatívneho laického hnutia Komunita Sant'Egidio, ktorá svojho času organizovala humanitárne lety pre sýrskych utečencov do Talianska, čo je bezpečnejšia alternatíva k riskantnej plavbe cez Stredozemné more, ako sa do Európy dostáva veľká časť ilegálnych prisťahovalcov.



Prezident hnutia Marco Impagliazzo podľa AP uviedol, že s Macronom hovorili nielen o kríze, ktorú pre Európu predstavuje prílev imigrantov, ale aj o probléme, ako pracovať s týmito ľuďmi, keď už v Európe žijú, a ako ich zapojiť do života spoločnosti.



Okrem toho Macron v utorok v Lateránskej bazilike prevzal aj titul jej honorárneho kanonika. Tento čestný titul zdedili francúzski prezidenti od francúzskych kráľov, ktorí ho mali od doby Henricha IV., ktorý Francúzsku vládol v rokoch 1589-1610.



Podľa agentúry AP Vatikán označil rozhovor pápeža s Macronom za "srdečný" a bilaterálne vzťahy za dobré. Diskusia sa týkala aj globálnych otázok vrátane migrácie, ochrany životného prostredia a predchádzania a riešenia konfliktov, najmä však odzbrojenia.



Rozhovor Františka s Macronom umožnil aj "výmenu názorov o rôznych konfliktných situáciách, najmä na Blízkom východe a v Afrike". Obaja sa venovali i úvahe o vyhliadkach európskeho projektu.



Francúzska strana sa zatiaľ k Macronovmu prvému stretnutiu s pápežom nevyjadrila, ale prezident má na večer naplánovanú tlačovú konferenciu.



Francúzska tlač upozornila na nezvyčajne dôvernú rozlúčku oboch aktérov stretnutia, pri ktorej nechýbali bozky na líca a podania rúk, pričom si všimla aj to, že pápež Macronovi daroval medailón s vyobrazením sv. Martina z Tours - rímskeho legionára, ktorý podľa legendy rozťal svoj plášť, aby zaodel chudobného človeka.



Francúzske médiá uviedli, že pre Macrona označovaného občas za "prezidenta boháčov" má byť sv. Martin "symbolom altruizmu a pomoci tým najslabším". Pápež Macronovi podľa AP vysvetlil, že medailón má tým, ktorí vládnu, pripomínať, že sú povolaní pomáhať chudobným. Francúzskemu prezidentovi daroval aj viaceré svoje spisy vrátane encykliky o zraniteľnosti Zeme a posledného posolstva k Svetovému dňu pokoja.



Macron pápežovi daroval staré talianske vydanie románu Denník vidieckeho kňaza od Georgesa Bernanosa, ktorý je pápežovým obľúbeným autorom.



Francúzske médiá upozornili aj na fakt, že súkromná schôdzka Macrona s pápežom trvala dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo - namiesto 45 minút strávili spolu rozhovorom 57 minút.



Macron tak v dĺžke schôdzky s pápežom "predbehol" bývalého prezidenta USA Baracka Obamu (52 minút), tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana (50 minút), svojho predchodcu Francoisa Hollanda (45 minút), francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho (44 minút) či prezidenta USA Donalda Trumpa (29 minút). Rekordne dlhé bolo svojho času stretnutie francúzskeho prezidenta Francoisa Mitterranda s pápežom Jánom Pavlom II., ktoré trvalo 90 minút.



Jediným cieľom Macronovej návštevy v Taliansku bol Vatikán; stretnutia s talianskymi politikmi na programe nemal. Macrona s manželkou Brigitte vítala vo Vatikáne hliadka Švajčiarskej gardy.



Francúzska a talianska vláda sa tento mesiac začali navzájom slovne napádať, keď sa Taliansko rozhodlo zatvoriť svoje prístavy pre humanitárnu loď Aquarius s vyše 600 migrantmi na palube.