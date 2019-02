Narkobarón Guzmán žiada nový proces z dôvodu možného pochybenia poroty

Guzmán bol obžalovaný z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd a únosov, ako aj prepašovania vyše 155 ton kokaínu do Spojených štátov za obdobie 25 rokov.

New York 23. februára (TASR) - Mexický narkobarón Joaquín "El Chapo" Guzmán, ktorého začiatkom februára uznali za vinného z viacerých ťažkých zločinov, plánuje požiadať o nový proces v nadväznosti na správy z médií o pochybení poroty. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na piatkové vyjadrenia jeho právnika.



Webová stránka Vice News podľa AFP v stredu uverejnila interview s členom poroty, podľa ktorého viacerí jej členovia porušili príkaz súdu, aby nevyhľadávali mediálne informácie o procese, robili online prieskum alebo o prípade s kýmkoľvek komunikovali.



"Pán Guzmán sa chystá požiadať o nový proces, vychádzajúc z odhalení uverejnených v článku," napísal Guzmánov právny zástupca Eduardo Balarezo sudcovi a dodal, že "El Chapo" bude tiež žiadať o vyšetrovanie s cieľom zistiť rozsah pochybenia porotcov.



Guzmán bol obžalovaný z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd a únosov, ako aj prepašovania vyše 155 ton kokaínu do Spojených štátov za obdobie 25 rokov. Porota v meste New York ho 12. februára uznala za vinného vo všetkých bodoch obžaloby.