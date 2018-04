Naryškin: Kauzu Skripaľ zinscenovali britské a americké agentúry

Riaditeľ ruskej civilnej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) taktiež uviedol, že niektoré európske krajiny sa neponáhľajú nasledovať Londýn a Washington a snažia sa pochopiť, čo sa vlastne stalo.

Moskva 4. apríla (TASR) - Kauza Skripaľ je grotesknou provokáciou, ktorú drzo zinscenovali britské a americké spravodajské agentúry, vyhlásil v stredu na Moskovskej konferencii o globálnej bezpečnosti riaditeľ ruskej civilnej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin.



Podľa agentúry TASS Naryškin taktiež uviedol, že niektoré európske krajiny sa neponáhľajú nasledovať Londýn a Washington a snažia sa pochopiť, čo sa vlastne stalo.



Naryškin povedal, že veľvyslanci a ďalší činitelia Británie a USA vyvíjajú v kauze Skripaľ agresívny tlak na spojencov v NATO, členské krajiny Európskej únie i ázijské štáty - čo možno podľa jeho slov považovať za prejav "americko-centristického systému medzištátnych vzťahov založených na nátlaku, dokonca na vydieraní".



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta.



Prípad viedol k značnému zhoršeniu napätia medzi Londýnom a Moskvou. Británia a takmer 30 ďalších krajín vyhostilo celkovo vyše 140 ruských diplomatov, na čo Rusko reagovalo recipročnými opatreniami.



Britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli otrávení Skripaľ a jeho dcéra. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News.



Gary Aitkenhead, šéf Vedeckého a technologického laboratória ministerstva obrany (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, pre uvedené médium uviedol, že experti neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku.



"Boli sme schopní látku identifikovať ako novičok, ako aj to, že ide o bojovú nervovoparalytickú látku. Presný zdroj jej výroby sme však nezistili, ale vedecké informácie sme poskytli vláde, ktorá následne použila množstvo iných zdrojov na poskladanie konečných záverov," tvrdí Aitkenhead.