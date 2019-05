NASA objavila miesto dopadu izraelskej lunárnej sondy

Berešit (Zrod) bola prvou izraelskou sondou, ktorá sa 11. apríla pokúsila o mäkké pristátie na Mesiaci. Manéver sa však nevydaril v dôsledku technických problémov.

Washington/Jeruzalem 16. mája (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zrejme identifikoval miesto, kam dopadla izraelská sonda Berešit, ktorá mala v apríli pristáť na povrchu Mesiaca. Informovala o tom vo štvrtok webová stránka Space.com.



Berešit (Zrod) bola prvou izraelskou sondou, ktorá sa 11. apríla pokúsila o mäkké pristátie na Mesiaci. Manéver sa však nevydaril v dôsledku technických problémov.



Pozemné riadiace stredisko stratilo kontakt s týmto robotickým zariadením krátko predtým, ako malo dosadnúť na mesačný povrch. Sonde sa zrejme v kľúčovej fáze pristátia vypol hlavný motor, takže nedokázala dostatočne znížiť svoju rýchlosť.



Predpokladané miesto dopadu pristávacieho modulu Berešitu identifikovala sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Na snímkach z kamier LRO z výšky 90 kilometrov je viditeľné ako tmavá škvrna, ktorá je v skutočnosti široká asi desať metrov. Jej bezprostredné okolie je zrejme v dôsledku zvírenia prachových častíc svetlejšie než okolitý terén.



Na záberoch, zhotovených 22. apríla, vidno v mesačnom prachu aj biely pás, ktorý podľa expertov NASA zodpovedá trajektórii a uhlu dopadu Berešitu. Na fotografiách z vlaňajšieho decembra sa skúmané miesto nijako nelíšilo od okolitého terénu.



Len niekoľko dní po zrútení sondy bola ohlásená misia Berešit-2, ktorá sa opäť pokúsi o "reparát". Ak by jej sa to podarilo, židovský štát by sa po bývalom Sovietskom zväze, USA a Číne stal štvrtou krajinou, ktorej lunárny modul pristál na jedinej prirodzenej družici Zeme.



Projekt Berešit je výsledkom spolupráce neziskovej organizácie SpaceIL a štátnej spoločnosti Israel Aerospace Industries (IAI).