Naše vzťahy s Ruskom by mohli byť lepšie, tvrdí Stropnický

Možnosť prípadného vyhostenia ruských diplomatov, ako to učinila Veľká Británia, nie je v Česku aktuálna.

Praha 21. marca (TASR) - Český vicepremiér a minister zahraničných vecí Martin Stropnický v stredu zopakoval, že ČR nemá nič spoločné s jedom novičok, ktorý využili vo Veľkej Británii pri útoku na niekdajšieho ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.



V rovnaký deň predvolali na český rezort diplomacie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie Alexandra Zmejevského, ktorý podľa dostupných informácií nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali opak.



"Náš hovor nebol nijako emotívny. Bol vecný. Tak, ako to v diplomacii má byť. Ruský veľvyslanec vysvetlil svoju pozíciu, my sme zasa povedali svoje. Môže sa to zdať málo, pravdaže obe strany spolu potrebujú hovoriť. Je však potrebné uznať, že naše vzťahy by mohli byť lepšie," citoval Stropnického slová internetový server iDNES.cz.



Oficiálne tlačové vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí ČR konštatuje, že česká strana zdôraznila, že výroky o novičoku sú "urážlivé, úplne nepodložené tvrdenia, úplne v rozpore s obojstranným záujmom na vzájomnej spolupráci". Súčasne konštatuje, že rezort vyzval ruskú stranu, aby "pozitívne reagovala na legitímny záujem britskej strany prípad vyšetriť a spolupracovala s vyšetrovateľmi".



Možnosť prípadného vyhostenia ruských diplomatov, ako to učinila Veľká Británia, nie je v Česku, ako zdôraznil Stropnický, aktuálna. Osobne by sa rád vyvaroval "krikľúnstva niektorých našich poslancov". "Nehovorme preto teraz o nejakom vyhostení diplomatov, ale o spoločnej reakcii spojencov," zdôraznil.