Násilník v Prahe si vybíjal zlosť: Nožom bodal okoloidúceho

Praha 21. mája (TASR) - Českí kriminalisti obvinili 34-ročného násilníka, ktorý vyčíňal koncom apríla v Prahe. Najprv si vybil zlosť na dopravných značkách, potom na svedkyniach a nakoniec pobodal okoloidúceho. Polícia o tom informovala v utorok, pretože hľadá ďalších svedkov incidentu, napísal portál Novinky.cz.



Hodinu po polnoci 27. apríla útočník zaparkoval auto na ulici Budečská a okamžite z neznámych dôvodov začal ničiť dopravné značky - kopal do nich a zvalil ich na zem. Okríkli ho dve ženy, ktoré išli okolo neho, a tak násilník obrátil hnev proti nim. Svedkyne urážal a bol voči nim hrubý a neslušný, preto sa ich zastal okoloidúci. Agresor po niekoľkých slovách naňho zaútočil.



Na 41-ročného muža si už vzal nôž a bodal ho do oblasti hrudníka a horných aj dolných končatín. Obeti spôsobil bodnorezné zranenia, uviedol policajný hovorca Tomáš Hulan.



Útočník potom ušiel domov k manželke, kde ho však zakrátko vypátrali policajti. Predviedli ho na policajnú stanicu, kde ho neskôr obvinili z trestných činov ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z výtržníctva. Obvinenému hrozí až desať rokov väzenia.



Kriminalisti by však potrebovali zdokumentovať ďalšie svedectvá. Incident videli najmenej dvaja ďalší ľudia a policajti by sa s nimi radi rozprávali. Privítajú však aj výpovede ďalších ľudí, zdôraznil portál Novinky.cz.