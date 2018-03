Pri potestoch v Gaze zomrelo najmenej 15 ľudí a vyše 1400 sa zranilo

Podľa izraelských údajov sa na protestoch doposiaľ zúčastnilo zhruba 30.000 ľudí.

Gaza 30.marca (TASR) - Najmenej 15 mŕtvych a vyše 1400 zranených si vyžiadali potýčky medzi palestínskymi demonštrantami a izraelskou armádou, ku ktorým došlo v piatok v pohraničnej oblasti medzi Izraelom a pásmom Gazy. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze.



Ešte pred začiatkom protestov zahynul palestínsky roľník, ktorý bol zabitý počas izraelskej tankovej paľby.



Palestínski organizátori označujú protesty, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, za nenásilné. Izraelská armáda však obvinila militantné palestínske hnutie Hamas, ktoré pásmo Gazy ovláda, že využíva "tieto násilné nepokoje na to, aby maskovala teror."



Podľa izraelskej armády demonštranti hádzali na vojakov kamene a zápalné fľaše a napriek varovaniam sa približovali k pohraničnému oploteniu. Armáda preto podľa vlastných vyjadrení musela do "hlavných podnecovateľov" násilností začať strieľať.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze stovky zranených demonštrantov zasiahol slzotvorný plyn, náboje alebo gumové projektily. O život prišli muži vo veku 18 až 34 rokov. Izraelská armáda uviedla, že najmenej dvaja z nich boli napojení na Hamas.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyhlásil sobotu za smútočný deň, kedy si pripomenú tých, ktorí počas protestov zahynuli.



Palestínčania v pásme Gazy odštartovali v piatok šesťtýždňové protesty s požiadavkou, aby palestínski utečenci a ich potomkovia mohli vrátiť do svojich pôvodných domovov na území dnešného Izraela. Protestná akcia, ktorá má kulminovať 15. mája, má názov "Veľký pochod návratu".



Podľa izraelských údajov sa na protestoch doposiaľ zúčastnilo zhruba 30.000 ľudí. Izraelská armáda rozprašovala na demonštrantov slzotvorný plyn aj z bezpilotných lietadiel a v blízkosti hraníc vyhlásila uzavretú vojenskú zónu.



O situácii v Gaze bude v piatok newyorského času mimoriadne rokovať Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN).