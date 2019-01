Našli druhú čiernu skrinku z havarovaného lietadla Lion Air

Námestník ministra pre námorné záležitosti Ridwan Djamaluddin pred novinármi uviedol, že na tom istom mieste našli aj pozostatky niektorých z obetí nešťastia.

Jakarta 14. januára (TASR) - Potápači indonézskych námorných síl vyzdvihli z morského dna druhú z tzv. čiernych skriniek lietadla nízkonákladovej spoločnosti Lion Air, ktoré sa koncom októbra minulého roka zrútilo do Jávskeho mora, pričom zahynulo všetkých 189 cestujúcich a členov posádky. Záznamník hlasovej komunikácie v pilotnej kabíne sa nachádzal iba 50 metrov od miesta, kde našli tri dni po havárii záznamník letových údajov, oznámili v pondelok indonézski predstavitelia, ktorých vyjadrenia priniesla tlačová agentúra AP.



Námestník ministra pre námorné záležitosti Ridwan Djamaluddin pred novinármi uviedol, že na tom istom mieste našli aj pozostatky niektorých z obetí nešťastia. Hovorca flotily prehľadávajúcej danú oblasť, podplukovník Agung Nugroho, vysvetlil, že potápači dokázali nájsť čiernu skrinku pod osemmetrovou vrstvou bahna na morskom dne pomocou technicky vyspelého lokalizačného zariadenia.



Boeing 737 MAX 8 smerujúci z Jakarty do mesta Pangkal Pinang sa zrútil 29. októbra 2018 do Jávskeho mora iba niekoľko minút po vzlietnutí, a to na miestach, kde hĺbka vody dosahuje 30 metrov. Údaje z vyzdvihnutého záznamníka letových údajov ukázali, že došlo opakovane k poruche ukazovateľa rýchlosti.



Nález záznamníka hlasovej komunikácie môže priniesť výrazný posun vo vyšetrovaní havárie. Zariadenie majú podľa Nugroha dopraviť do prístavu v Jakarte a následne odovzdať výboru pre bezpečnosť dopravy, ktorý na vyšetrovanie dohliada.