Žena, ktorá vraj má dôkazy o spojení Trumpa a Kremľa je vo väzbe

Jej právny zástupca tvrdí, že nespáchala žiaden zločin.

Moskva 18. januára (TASR) - Bieloruská modelka a platená spoločníčka ktorú tento týždeň vyhostili z Thajska, sa momentálne nachádza v moskovskej vyšetrovacej väznici Lefortovo. Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Anastasija Vašukevičová, známejšia pod pseudonymom Nasťa Rybka, sa do väzenia dostala vo štvrtok po tom, ako ju po prílete z Thajska skupina neznámych mužov údajne násilím vyvliekla z tranzitnej zóny letiska Šeremetievo na výsostné územie Ruska.



Rozhlasová stanica informovala, že Nasťa Rybka bola zadržaná v rámci vyšetrovania kupliarstva.



Vašukevičovej advokát Dmitrij Zacarinskij označil zatknutie svojej mandantky v Moskve za "medzinárodný škandál".



Vyhlásil, že "nespáchala žiadny zločin" a že v čase svojho zadržania bola na ceste do svojej vlasti, Bieloruska.



Advokát dodal, že v súvislosti so zákrokom "neidentifikovaných mužov" voči svojej mandantke chce podať trestné oznámenie.



Zacarinskij na sociálnej sieti Instagram zverejnil aj videozáznam, ktorý zachytáva skupinu mužov v civile, ako sa v tranzitnej zóne letiska Šeremetievo s použitím sily snažia posadiť jeho mandantku do invalidného vozíka. Keďže sa bránila, museli ju "na ruské územie vniesť".



Spolu s Vašukevičovou je v kauze kupliarstva v Rusku vyšetrovaný aj Alexandr Kirillov, známy pod pseudonymom Alex Lesli, ktorý sa údajne živí ako tréner špecializujúci sa na rozvoj osobnosti. Trestné oznámenie na nich podali dve ruské občianky.



Agentúra Interfax v piatok informovala, že bieloruské veľvyslanectvo v Moskve správu o zadržaní bieloruskej občianky analyzuje.



Nasťa Rybka o sebe vyhlasovala, že sa zaplietla do politického škandálu súvisiaceho s ruským oligarchom Olegom Deripaskom, ktorý mal blízko k Paulovi Manafortovi, bývalému šéfovi predvolebnej kampane súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.



Mladá žena následne dokonca tvrdila, že má "dieliky do skladačky" podozrení týkajúcich sa pomoci, ktorú Trumpovi počas jeho predvolebnej kampane poskytol Kremeľ.



RFE/RL pripomenula, že Nasťa Rybka sa stala známou začiatkom februára 2018, keď opozičný politik Alexej Navaľnyj zverejnil výsledky svojho vyšetrovania, pre ktoré ako zdroj poslúžili kniha napísaná touto mladou ženou a foto- a videozáznamy, ktoré zverejnila na svojom konte na Instagrame.



Vyplynulo z nich, že podpredseda ruskej vlády Prichoďko v auguste roku 2016 strávil víkend na jachte ruského oligarchu Olega Deripasku, kde diskutovali aj o podnikateľských zámeroch i o medzinárodnej situácii vrátane sankcií uvalených na Rusko. Na palube im okrem iných robili spoločnosti aj "dievčatá z eskortných agentúr".



Prítomnosť Prichoďka - považovaného za šedú eminenciu v najvyšších kruhoch ruskej politiky - na jachte oligarchu označil vtedy Navaľnyj za korupciu a vyslovil voči vicepremiérovi aj ďalšie podozrenia z prijímania úplatkov. Navaľnyj poukázal na Prichoďkove majetkové pomery a vyslovil podozrenie, že ich získal nečistým spôsobom prostredníctvom korupcie.



Vašukevičová si pozornosť médií vyslúžila aj počas pobytu vo väzbe v Thajsku, keď sa prostredníctvom siete Instagram obrátila na "americké tajné služby" a médiá s vyhlásením, v ktorom vyjadrila pripravenosť "hovoriť o zasahovaní Ruska do volieb prezidenta USA, ak jej pomôžu dostať sa z väzenia v Thajsku". Neskôr však ponuku odvolala s tvrdením, že sa dohodla s Deripaskom.



Vašukevičová a Kirillov boli v skupine desiatich ľudí, ktorých thajské úrady zadržali vlani v auguste pre podozrenie z nelegálneho prekročenia hranice, pobytu v krajine po vypršaní platnosti víza a práce bez oficiálneho povolenia. V prímorskom rezorte Pchattchajá, ktorý je obľúbeným letoviskom ruských turistov, sa venovali "sex inštruktážam".