Nasťa Rybka, známa zo škandálu s Deripaskom, žiada o azyl v USA

Moskva/Bangkok 28. februára (TASR) - Mladá žena známa zo škandálu okolo ruského oligarchu Olega Deripasku a vicepremiéra Sergeja Prichoďka požiadala o politický azyl v USA. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Rádio Sloboda, ktorá sa odvolala na vyhlásenie advokáta Anastasije Vašukevičovej, známej aj ako Nasťa Rybka.



Rybka je momentálne v Thajsku, kde ju s jej spoločníkom Alexandrom Kirillovom, známym ako Alex Lesli, zadržali na základe podozrenia z vykonávania ilegálnej práce. Advokát mladej ženy podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy uviedol, že do 48 hodín budú deportovaní do Ruska.



Nasťa Rybka sa stala známou začiatkom februára, keď opozičný politik Alexej Navaľnyj zverejnil výsledky svojho vyšetrovania, pre ktoré ako zdroj poslúžili kniha napísaná touto mladou ženou a foto- a videozáznamy, ktoré zverejnila na svojom konte na Instagrame.



Vyplynulo z nich, že Prichoďko strávil víkend na Deripaskovej jachte, kde diskutovali aj o podnikateľských zámeroch i o medzinárodnej situácii vrátane sankcií uvalených na Rusko.



Navaľnyj súčasne poukázal na Prichoďkove majetkové pomery a vyslovil podozrenie, že ich získal nečistým spôsobom prostredníctvom korupcie.



Kirillov vo svojom vyhlásení označil Navaľného závery za "veľký politický škandál". Spolu s Nasťou Rybkou tvrdia, že majú "informácie dôležité pre USA" a ich životy sú preto "veľmi ohrozené".



Nasťa Rybka sa v utorok prostredníctvom siete Instagram obrátila na "americké tajné služby" a médiá s vyhlásením, v ktorom vyjadrila pripravenosť "hovoriť o zasahovaní Ruska do volieb prezidenta USA, ak jej pomôžu dostať sa z väzenia v Thajsku".



Videorelácie so spomínanými odhaleniami Navaľnyj zverejnil na internete 8. februára. Ide o výsledok pátrania jeho tímu, do ktorého sa pustil po tom, ako jeho štáb - zrejme v snahe o Navaľného zdiskreditovanie - navštívila skupina sporo odetých mladých žien z eskortnej agentúry. Medzi nimi bola aj Nasťa Rybka.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu odmietol špekulácie, že zadržanie Vašukevičovej a ďalších ruských občanov v Thajsku súvisí s návštevou tajomníka Rady bezpečnosti Nikolaja Paruševa v tejto ázijskej krajine. Peskov podľa stanice Echo Moskvy uviedol, že Patruševova cesta do Thajska bola dohodnutá už dávnejšie.