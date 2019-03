NATO investuje 260 miliónov dolárov do skladu armády USA v Poľsku

Sklad vznikne v areáli základne poľského letectva v blízkosti mesta Powidz ležiacom vo Veľkopoľskom vojvodstve a vzdialenom asi 200 kilometrov západne od Varšavy.

Brusel 26. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia v pondelok oznámila investíciu 260 miliónov dolárov do výstavby objektu, ktorý bude vybudovaný v Poľsku a poslúži ako sklad vojenského vybavenia jednej brigády americkej armády. Informovala o tom agentúra DPA.



Sklad vznikne v areáli základne poľského letectva v blízkosti mesta Powidz ležiacom vo Veľkopoľskom vojvodstve a vzdialenom asi 200 kilometrov západne od Varšavy.



Práce na výstavbe by sa mali začať v lete tohto roku a trvať asi dva roky.



Ako v rozhovore pre denník The Wall Street Journal uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, tento nový objekt — najväčšia investícia do infraštruktúry NATO za 30 rokov — je dôkazom spolupráce medzi Alianciou a Spojenými štátmi.



USA a NATO po anexii Krymu Ruskom v roku 2014 posilnili svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku a v pobaltských krajinách. Severoatlantická aliancia zároveň podniká kroky na zvýšenie rýchlosti presunu svojich jednotiek a vybavenia v rámci Európy pre prípad, že by došlo k vojenskému útoku.



Poľská vláda v poslednom období posilnila svoje vojenské väzby s USA. Vo februári sa dohodla na kúpe amerických mobilných raketometov v hodnote 414 miliónov dolárov (zhruba 366 miliónov eur) a vlani podpísala zmluvu na nákup amerického protiraketového systému Patriot za 4,75 miliardy dolárov (približne 4,2 miliardy eur).



Varšava tiež požaduje, aby USA zriadili v Poľsku stálu vojenskú základňu. V Poľsku je v rámci rotácie jednotiek NATO umiestnených takmer 5000 amerických vojakov.