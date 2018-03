NATO uznalo Ukrajinu za ašpirantskú krajinu, píšu ukrajinské médiá

Prehľad krajín, ktoré od roku 1989 vstúpili do NATO

3. októbra 1990 – Nemecká demokratická republika (NDR)

Po páde železnej opony a Berlínskeho múru sa zjednotili bývalá západná a východná časť Nemecka. Územie niekdajšej NDR sa tak stalo súčasťou NATO bez toho, aby stúpol počet členských štátov.



12. marec 1999 – Česko, Maďarsko a Poľsko

O vstupe týchto troch štátov - susedov Slovenska - do NATO sa rozhodlo na summite Aliancie v Madride 8. a 9. júla 1997. Slovensko ako kandidátska krajina bolo z tejto vlny rozširovania vylúčené.



29. marec 2004 – Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko

Novými členmi NATO sa stalo sedem krajín bývalého východného bloku. O ich prijatí sa rozhodlo na summite NATO 21. a 22. novembra v Prahe. Slovensko tak vstúpilo do Aliancie až o päť rokov neskôr než ostatné členské štáty Vyšehradskej štvorky.



1. apríl 2009 – Albánsko a Chorvátsko.

O prijatí týchto dvoch balkánskych štátov rozhodol 20. summit NATO v Bukurešti, ktorý sa konal 2.-4. apríla 2008. Vstup Macedónska, ktoré sa tiež uchádzalo o členstvo v Aliancii, vetovalo Grécko pre spor ohľadom oficiálneho názvu macedónskeho štátu.



5. jún 2017 – Čierna Hora

Oficiálnu pozvánku stať sa 29. členom Severoatlantickej aliancie dostala Čierna Hora na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO 2. decembra 2015 v Bruseli.



Súčasnými členmi NATO sú (v abecednom poradí):

Albánsko, Belgicko, Británia, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, USA.

Kyjev 10. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia oficiálne uznala ašpiráciu Ukrajiny stať sa jej plnohodnotným členom. Rovnako uznala ašpirácie Gruzínska, Macedónska a Bosny a Hercegoviny, informovali v sobotu ukrajinské médiá.