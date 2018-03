NATO: Výdavky spojencov na obranu boli v roku 2017 nízke

Členské krajiny NATO sa v roku 2014 dohodli na postupnom zvyšovaní svojich výdavkov na obranu, ktoré by do roku 2024 mali dosiahnuť úroveň dvoch percent HDP.

Brusel 15. marca (TASR) - Zvyšovanie výdavkov na obranu členskými krajinami Severoatlantickej aliancie bolo v roku 2017 pomalé. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli na prezentácii výročnej správy generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Konštatoval, že spojenci nevyšli v ústrety požiadavkám amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý požaduje zvýšenie výdavkov na obranu v tomto 29-člennom vojenskom zoskupení.



Členské krajiny NATO sa v roku 2014 dohodli na postupnom zvyšovaní svojich výdavkov na obranu, ktoré by do roku 2024 mali dosiahnuť úroveň dvoch percent HDP.



Európski členovia NATO a Kanada zvýšili v minulom roku výdavky na obranu o takmer päť percent v porovnaní s rokom 2016, uviedol Stoltenberg. Najvyššie výdavky v rámci aliancie mali vlani opäť USA, ktoré na obranu vyčlenili 3,57 percenta HDP.



Celkové výdavky európskych spojencov na obranu dosiahli vlani priemer 1,46 percenta HDP. Jediné krajiny, ktorým sa podarilo dosiahnuť hranicu dvoch percent HDP, boli Estónsko, Grécko a Spojené kráľovstvo.



Stoltenberg zároveň pochválil členské krajiny NATO, že zvyšujú výdavky na obranu už tretí rok po sebe. Od roku 2014 išlo na vojenské vybavenie 18 miliárd dolárov. Ocenil tiež, že spojenci sú ochotní viac prispievať aj na prebiehajúce operácie a zahraničné misie.



Šéf aliancie zdôraznil, že rast výdavkov na obranu je potrebný, aby NATO mohlo úspešne čeliť rastúcim hrozbám, vrátane tým z Ruska. Výzva na väčšie výdavky na obranu však neznamenajú, že NATO si želá "novú studenú vojnu".



"Nechceme byť vťahovaní do nových pretekov v zbrojení. Ale niet pochýb o tom, že NATO bude brániť všetkých svojich spojencov pred akoukoľvek hrozbou," povedal Stoltenberg.



